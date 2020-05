DOTA ALCALDE MARISCAL ALVARADO Y PPEP INC CON EQUIPO Y MATERIAL MÉDICO A LA CLÍNICA HOSPITAL DEL ISSSTE

Con la finalidad de que las instituciones de salud dispongan del material y el equipo médico necesario para brindar una oportuna y efectiva atención a sus pacientes, sobre todo en el marco de la pandemia por COVID-19, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado dotó de diversos paquetes de artículos sanitarios a la Clínica Hospital del ISSSTE.

Los equipos y material médico forman parte de los apoyos derivados del convenio que el Presidente Municipal firmó, a través de COTEDERS, con la Fundación Portable Practical Educational Preparation, (PPEP, INC) y después de haber entregado la ayuda con productos de salud a diez de los 12 municipios del sur de Sonora, ahora la asistencia se dirige a las clínicas y hospitales de Cajeme.

«Aquí en Cajeme, específicamente, este material era para alguno de los hospitales Covid y, en ese sentido, la decisión se tomó para que fuese el ISSSTE, pues consideramos que era el que más requería el apoyo», expresó el Alcalde Mariscal Alvarado.

Previo a la entrega del instrumental médico y de curación al personal de la clínica, el Director de Salud Municipal, Nelson Ibarra Páez presentó la relación de los materiales con los que se dotó al ISSSTE, entre los que sobresalen varios respiradores portátiles, monitores de medición, equipos de protección personal para quienes atienden directamente a probables pacientes contagiados, material quirúrgico, utensilios para fisioterapias, computadoras, equipo de ortopedia, entre otros materiales.

Luis Severo Castro Paz, Director de la Clínica Hospital agradeció al Presidente Municipal por la ayuda recibida, pues llega en un momento muy oportuno para seguir brindando los servicios de salud que la población demanda y para atender con mayor profesionalismo a los casos de contagio.

«Hoy recibimos este material, le agradezco a las personas que participaron para que pudiera llegar este insumo que tanta falta nos hace; la primera línea de enfrentamiento a esta enfermedad, que siempre he dicho, es un enemigo que no se ve pero que mata», señaló el Director de la Clínica.

El Presidente del Comité de Ciudades Hermanas, organismo que medió para que los apoyos llegaran a Cajeme, Heliodoro Montoya, manifestó que nada es más importante en estos momentos que poder contribuir para que se brinde una excelente atención médica a las personas que así lo requieran.

«Pensando en la mañana sobre la fórmula matemática para ser un gran médico y una gran persona, la recordaba y es «c» más «h» por «a», pues la capacidad suma, la habilidad suma, pero la actitud multiplica; es a través de las actitudes como las personas toman valor para ser grandes héroes, todos ustedes son unos héroes», comentó.

Durante el evento estuvieron presentes, el Subdirector de la clínica ISSSTE, Agustín Ramos Estrada; la Administradora Gabriela Jiménez; Daniel Duarte Aguilera y Alejandro Baena Catalán, miembros del COTEDERS y José Alberto Vázquez, promotor de Ciudades Hermanas.