Continúa crecimiento de casos positivos por Covid-19 en Hermosillo y Cajeme

* Hace llamado Secretaría de Salud a mantener medidas de prevención y quedarse en casa

Hermosillo, Sonora, mayo 12 del 2020. La incidencia de casos positivos por Coronavirus (Covid-19) en 21 municipios de la entidad confirman que Sonora se encuentra en la época de mayor contagio y son Hermosillo y Cajeme los que registran un crecimiento acelerado en los últimos días, por lo que es fundamental que se refuercen las medidas preventivas para disminuir la propagación de esta pandemia, expresó Gerardo Álvarez Hernández.

Acompañado de Juan Manuel Tong Payán, director de Salud Mental y Adicciones, el director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, explicó que el lunes por la noche el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, informó a los sonorenses sobre 54 nuevos casos de Covid-19 en el estado y cuatro fallecimientos, lo que habla de una de las jornadas con más casos confirmados, en la que se evidencia que Hermosillo y Cajeme continúan con un crecimiento exponencial de casos y los ciudadanos empiezan a hacer caso omiso a las medidas de prevención.

“Advierto, con preocupación técnica, cierto relajamiento y desafío social hacia las medidas que se han recomendado y con ello, por supuesto, voy a insistir desde el punto de vista técnico, que nos encontramos en la época de mayor riesgo, la incidencia se ha incrementado considerablemente en los principales municipios del estado y a pesar de esto existe, pues, este desafío colectivo a no guardar las medidas de contingencia sanitaria y salir de casa a realizar actividades no esenciales”, expresó.

Recordó que entre los cinco municipios con más casos se encuentran San Luis Río Colorado con 195, Hermosillo con 190, Cajeme con 73 casos, Nogales 52 casos y Caborca con 26 casos.

Ante estas estadísticas, reiteró el llamado a los sonorenses para continuar con las medidas de prevención como quedarse en casa, lavarse las manos constantemente, usar cubreboca, mantener una distancia de 1.5 metros entre personas, no reunirse con más de 10 personas a la vez, entre otras.

“No es momento para salir, puesto que la transmisión comunitaria es extendida, estamos en la fase 3 de la epidemia y tenemos un riesgo bastante considerable de que esto pudiera salirse de control”, manifestó.

Por su parte, el director de Salud Mental y Adicciones informó que ante la contingencia por Covid-19 la población podía sufrir alteraciones emocionales y también los trabajadores que trabajan en el sector salud. Al momento, dijo, son 275 trabajadores de esta área que han requerido de los servicios de orientación psicológica por el síndrome de desgaste o Burnout (estado de agotamiento físico y cognitivo, por consecuencia de estar expuesto al estrés laboral).

Recordó que las personas y personal médico que requiera orientación psicológica por el tema de Covid-19 pueden comunicarse a los teléfonos: 662 937 65 19, 662 471 17 80, 662 115 78 55, 662 290 41 91, 662 156 88 06, y 662 203 20 63, para que profesionales de la salud mental los apoyen con atención a distancia.