Se disparan casos de Covid-19 en Sonora: Salud

* Se confirman 54 nuevos casos y 4 fallecimientos por esta enfermedad

* Niña de 20 días de nacida da positivo a Covid-19 y se acumulan 8 casos pediátricos de Coronavirus

Hermosillo, Sonora, mayo 11 de 2020. Con las 4 defunciones en Sonora por Covid-19 registradas este lunes se acumulan 53 decesos en la entidad, y con un total de 54 casos nuevos, Sonora alcanza la cifra de 642 personas contagiadas desde el 16 de marzo, informó el secretario de Salud Enrique Clausen Iberri.

Al referir que con esta jornada se confirma la propagación acelerada del virus que se ha venido anunciando para el mes de mayo, Clausen Iberri precisó que sigue siendo San Luis Río Colorado el municipio con más pacientes por esta enfermedad, con un total de 195.

Tras lamentar los decesos confirmados en este día, el secretario de Salud indicó que la primera defunción ocurrió en una mujer de 75 años que vivía en Guaymas y era derechohabiente del IMSS, padecía hipertensión y cardiopatía; inició síntomas respiratorios el 30 de abril, día en el que acudió a una clínica del IMSS recibiendo tratamiento sintomático; su cuadro se agravó, por lo que el 6 de mayo fue hospitalizada en un hospital del IMSS de su localidad, donde se sospechó de Covid-19 por lo que se le tomó su muestra, la paciente persistió con malas condiciones generales y el 7 de mayo falleció. El Centro de Investigación Biomédica de Occidente confirmó este lunes el diagnóstico de Covid-19.

El segundo deceso sucedió en un hombre de 61 años, residente de Ciudad Obregón y derechohabiente de la Secretaría de Salud, inició síntomas respiratorios el 2 de mayo, tuvo una mala evolución, por lo que el día 6 de mayo acudió a una unidad Covid de su localidad, donde se tomó la muestra; el 8 de mayo presentó dificultad respiratoria severa, por lo que fue ingresado al Hospital General de Ciudad Obregón en muy malas condiciones generales, sin respuesta favorable al manejo médico; falleció el 9 de mayo y este día fue confirmado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública el diagnóstico de Covid-19.

La tercera defunción ocurrió en un hombre de 53 años que residía en San Luis Río Colorado y era derechohabiente de la Secretaría de Salud; inició síntomas respiratorios el 28 de abril que se agravaron progresivamente, por lo que requirió hospitalización el 4 de mayo en el Hospital General de ese municipio, a donde ingresó en malas condiciones generales requiriendo ventilación mecánica invasiva; fue confirmado el 5 de mayo por el Laboratorio Estatal de Salud Pública y su muerte ocurrió el día de ayer.

Un hombre de 62 años residente de Ciudad Obregón fue el cuarto fallecimiento, padecía de diabetes e hipertensión y era derechohabiente del IMSS; inició su cuadro respiratorio el 2 de mayo con mala evolución, el 7 de mayo fue confirmado su diagnóstico por un laboratorio auxiliar acreditado por el INDRE, un día después presentó dificultad respiratoria por lo que acudió a una unidad hospitalaria del IMSS. Desde su ingreso tuvo malas condiciones generales, sin respuesta al manejo médico, murió el día domingo y este lunes el IMSS reportó la confirmación como caso Covid.

Los 54 casos ocurrieron en 28 hombres y 26 mujeres, entre los 0 y 77 años de edad, residentes de los municipios de: Cajeme con 21, Hermosillo 18, Caborca 6, Guaymas 3, Nogales y Cananea 2 casos cada uno; mientras que San Luis Río Colorado y Navojoa con 1 caso cada uno.

“El día de hoy empezaremos la segunda semana de mayo, habíamos quedado que serán dos semana críticas, que íbamos contra reloj, lo más importante es preservar la salud y la vida, la tuya y la de todos tus seres queridos; en estos momentos los contagios ya se dispararon, ya no te diré que se pueden disparar como te lo decía hace unos días, sólo hoy registramos 54 casos confirmados y cuatro fallecimientos, esto en un sólo día”, señaló el titular de Salud.

Precisó que 10 de los casos ocurrieron en trabajadores de la salud que viven 5 de ellos en Cajeme, 3 en Hermosillo, mientras que en Caborca y Cananea 1 cada uno.

En lo que respecta a la edad de los casos, detalló que uno de ellos sucedió en una recién nacida, de 20 días, que vive en Ciudad Obregón, fue confirmada por un laboratorio particular acreditado por el INDRE, mientras su padre fue confirmado el 4 de mayo por el Laboratorio Estatal de Salud Pública; la recién nacida se encuentra en buenas condiciones en su domicilio; con este se acumulan 8 casos pediátricos.

“Ante esta situación que acabo de informar, te reitero nuestras recomendaciones, la única vacuna eres tú, tú que no sales a la calle, tú que usas cubrebocas y guardas tu sana distancia; como recordarás, hoy empezaremos la segunda semana de mayo, en este mismo espacio ya habíamos quedado que serán dos semanas críticas, que íbamos a contra reloj, lo más importante es preservar la salud y la vida, la tuya y la de todos tus seres queridos”, resaltó el secretario de Salud.

Casos Covid-19 en Sonora

642 casos confirmados y 53 defunciones al día 11 de mayo

Defunciones 11 de mayo

Total: 4

Cajeme: 2

Guaymas: 1

San Luis Río Colorado: 1

Por institución de salud:

IMSS: 2

Secretaría de Salud: 2

Mujer: 1

Hombre: 3

Casos confirmados 11 de mayo

Total: 54

Cajeme: 21

Hermosillo: 18

Caborca: 6

Guaymas: 3

Nogales: 2

Cananea: 2

San Luis Río Colorado: 1

Navojoa: 1

Mujeres: 26

Hombres: 28

Por institución médica:

Secretaría de Salud: 30

IMSS: 18

Isssteson: 6

Acumulados

Defunciones: 53

San Luis Río Colorado: 20

Nogales: 5

Hermosillo: 5

Cajeme: 5

Caborca: 3

Huatabampo: 3

Magdalena: 3

Sáric: 2

Guaymas: 2

Opodepe: 1

Ímuris: 1

Santa Ana: 1

Altar: 1

Navojoa: 1

Mujeres: 30

Hombres: 23

Institución Médica

IMSS: 26

Secretaría de Salud: 18

Isssteson: 8

Issste: 1

Casos confirmados: 642

San Luis Río Colorado, 195; que representan el 30% del estatal.

Hermosillo 190 que representan 29% del total.

Cajeme: 73

Nogales: 52

Caborca: 26

Navojoa: 23

Guaymas: 19

Huatabampo: 18

Agua Prieta: 11

Cananea: 10

Etchojoa: 6

Magdalena: 4

Sáric: 4

Opodepe: 2

Puerto Peñasco: 2

Altar: 2

Gral. Plutarco Elías Calles: 1

Ímuris: 1

Villa Pesqueira: 1

Cumpas: 1

Santa Ana: 1

Mujeres: 281

Hombres: 361

Institución Médica

Secretaría de Salud: 331

Imss: 167

Sedena: 72

Isssteson: 60

Issste: 10

Semar: 2

Casos estudiados: 2009

Descartados: 1367

Dados de alta: 79

Cuadro leve: 450

Hospitalizados: 60

Graves: 37