CONTINUARÁ LA POLICÍA MUNICIPAL CON OPERATIVO DE MOVILIDAD NO ESENCIAL EN CAJEME

Como parte de las acciones preventivas que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Pública Municipal durante esta contingencia y al reforzar el Operativo de Restricción de Movilidad de Personas y Vehículos no Esenciales, este fin de semana se ofrecieron mil 851 servicios.

Elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal aplicaron en total 65 infracciones fiscales los días 9 y 10 de mayo a quienes no respetaron el llamado de las autoridades.

Asimismo, en los diversos filtros de seguridad que se implementaron en la ciudad durante la mañana, tarde y noche fueron orientadas más de mil personas y se llevaron a cabo 704 amonestaciones verbales.

Cabe señalar que la infracción fiscal se basa en el fundamento legal del artículo 152, fracción V del Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Cajeme, donde menciona que se sancionará a aquel ciudadano que se niegue a cumplir una indicación justificada emitida por un policía en el desempeño de sus funciones.

La corporación policial desde el pasado 13 de abril y a la fecha de este lunes 11 de mayo, como parte del Operativo de Restricción de Movilidad de Personas y Vehículos no Esenciales, ha otorgado sus servicios a 25 mil 963 personas entre infracciones, amonestaciones verbales y orientaciones.

Francisco Cano Castro, Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal explicó que, los operativos en la ciudad se llevan a cabo como parte de las medidas de prevención emitidas por el Sector Salud Estatal, con el único objetivo de reducir los contagios del Covid-19.

“Las infracciones continúan no se han dejado de aplicar, son boletas de infracción que se cometen al no respetar el Bando de Policía y Gobierno, estas medidas de prevención se van a seguir aplicando durante la pandemia”, señaló el Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal.