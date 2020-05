Acuerdan Gobernadora y empresarios corresponsabilidad en Reactivación Económica

Compartir ! tweet





* Debe haber compromiso y solidaridad de las empresas con sus trabajadores para evitar rebrotes de Covid-19

* Se reúne con integrantes del sector productivo para avanzar en el plan de reactivación, priorizando la salud

Hermosillo, Sonora, mayo 11 de 2020. Para salvaguardar la salud de las y los sonorenses ante la emergencia sanitaria por el Coronavirus (Covid-19), y lograr, a su vez, la reactivación de la economía con éxito, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se reunió con el sector productivo del estado a quien hizo un llamado a ser solidarios y llevar a cabo en sus empresas estrictos protocolos de salubridad, cuando inicie el Plan de Reactivación Económica en la entidad.

La mandataria encabezó la reunión sobre el Plan de Reactivación Económica-Diálogos para el Compromiso, donde participaron representantes del sector productivo de la entidad, funcionarios estatales y un grupo de científicos, biomatemáticos, investigadores y economistas de la Universidad de Sonora (Unison), Colegio de Sonora (Colson), Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), quienes expusieron los distintos escenarios para la reanudación de actividades y el posible comportamiento de la pandemia en la entidad ante esta movilidad.

“Necesito, de verdad, de la propia corresponsabilidad de las empresas, los necesito a todos ustedes siendo muy solidarios en esta reapertura; verificar 116 mil unidades económicas es una tarea que se vislumbra enormemente compleja. Los empresarios deben ser autoverificadores, observarse a sí mismos con los ojos más críticos y los más responsables. Creo que todos sabemos que un rebrote tendría consecuencias desastrosas en la salud y en la economía”, expresó.

Comentó que en una decisión responsable y sustentada se tuvo que detener un porcentaje la actividad económica, como lo hicieron distintas naciones en el mundo; se generó un plan de apoyo alimentario para los sectores más vulnerables de la población; se reorientaron fideicomisos para la generación de un fondo de 150 millones de pesos para apoyar a la micro y pequeña empresa; se estableció una bolsa de 500 millones de pesos para adquirir, con la mayor transparencia, el equipo y materiales que le permitieran al sector salud dar la batalla contra la enfermedad; y se inició, desde el Gobierno, la planeación para definir cuándo reactivar todos los sectores de la sociedad.

Al señalar que para iniciar con el Plan de Reactivación Económica en la entidad se necesita que 75 por ciento de la población siga en aislamiento social por los siguientes días, la gobernadora Pavlovich puntualizó que la decisión de cuáles sectores y en qué plazo reanudarán actividades, no se tomará de manera discrecional, será el mismo equipo técnico de especialistas quienes lo determinarán, por lo que será una decisión “técnicamente clara y científicamente pulcra”, con el principal objetivo de salvaguardar la vida de las y los sonorenses.

“Será el mismo equipo técnico quienes determinarán, por su nivel de riesgo y su aportación a la generación de empleo, quiénes habrán de iniciar. No será un tema de cabildeo, ni de presión política o mediática, si los biomatemáticos nos dicen que sólo una cantidad de trabajadores pueden ser activados en ambientes controlados, lo haremos pensando en que el riesgo sea el menor y que el impacto en la economía sea el mayor posible”, aseveró.

Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, destacó la oportunidad de las decisiones tomadas por la gobernadora Pavlovich, así como el excelente trabajo efectuado por el sector salud en el estado para tener los números que actualmente se registran ante esta enfermedad.

Alfonso Reina Villegas, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), dijo que están preparados para regresar con responsabilidad, con profesionalismo y en una forma gradual, ya que se ha trabajado en protocolos de contención y cursos de capacitación para los empleados y de esta manera enfrentar la pandemia.

Por su parte, Wendee Molina Arballo, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Maquiladoras de Sonora (AMS) Index Nogales, agradeció a la gobernadora Pavlovich el acercamiento con el sector productivo estatal, para dialogar y conocer tanto el plan del Gobierno del Estado para la reanudación económica, así como para aclarar sus dudas y dar a conocer los protocolos que realzarán las empresas una vez que inicie la reactivación de las labores.

Lorena Noriega Orozco, investigadora del CIAD, explicó que en conjunto con investigadores de la Unison y el Itson, se diseñó una propuesta general de protocolos por sector y actividad, con el que se busca reducir o eliminar el riesgo del contagio de Covid-19 entre los empleados, durante la jornada laboral de empresas no esenciales.

Presentes: Los empresarios Gabriel Zepeda presidente de Canacintra; Jaime Félix Gándara, presidente de Canadevi Sonora; Luis Felipe Seldner, representante de Maquilas Tetakawi; Arturo Fernández Díaz González, presidente de Coparmex Sonora Norte; Mario Santos, gerente de la planta IDMM Obregón; Francisco del Castillo Bojórquez, representante de Grupo Magna Internacional; Ario Bojórquez Egurrola, presidente de Canaco; Sonia García Mézquita presidenta de Canirac.

Además, Eduardo Portugal Prada, presidente de la Asociación de Mineros de Sonora; Juan Pedro Vanegas Burke, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora; Jesús Gámez García gerente general de TE Connectivity; Alfredo Rodríguez Tolano, presidente de Index Agua Prieta.

Carlos Ruibal Zaragoza, representante de Fanosa; Enrique Araiza, director de Manufactura de Ford México; Ignacio Burgos Noriz, representante de Constellation Brand; Enrique Velázquez Contreras, rector de la Universidad de Sonora; Gudelia Figueroa Preciado, académica de la Unison; Miguel Ángel Martínez y Antonio Cabrera, investigadores del CIAD; Lorenia Velázquez, del Colegio de Sonora.