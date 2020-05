Confirman un fallecimiento y 34 casos nuevos por Covid-19

Compartir ! tweet





* Se registra el quinto caso pediátrico

* Estamos por entrar al ojo del huracán, advierte secretario de Salud

Hermosillo, Sonora; mayo 07 del 2020. La reactivación económica en Sonora debe estar sustentada en hechos, números y estadísticas que nos demuestren, sin asomo de duda, que los riesgos de abrir son mínimos, de lo contrario, estaríamos abriendo la puerta a un nuevo brote de coronavirus que, inclusive, podría empeorar la situación actual.

Así lo expresó el secretario de Salud Enrique Clausen Iberri, al confirmar un fallecimiento y 34 casos nuevos por Covid-19 (Coronavirus) en la entidad, al ser este jueves el día que más casos se han registrado hasta el momento.

Con esta defunción, dijo, se acumulan 45 en Sonora y 485 casos por esta enfermedad.

El secretario de Salud, en su mensaje a los sonorenses, dio a conocer que el director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió que, si la apertura gradual de la economía no se hace con extremo cuidado, se corre el riesgo de volver a las estrictas medidas de confinamiento por lo que el especialista recomendó hacerla solo si hay una caída en el número de casos y una transmisión del Covid-19 controlada.

“Estas son palabras que debemos atender con mucha disciplina y con mucha paciencia, sobre todo ahora que en Sonora entramos en la etapa más crítica de la pandemia. Ahora más que nunca es muy importante no dejarnos llevar por la tentación de lo que está sucediendo en otros países, ellos ya pasaron la fase del pico de la pandemia, nosotros estamos por entrar al ojo del huracán”, expresó.

Luego de ofrecer sus condolencias a familiares de la persona fallecida, informó que esta defunción sucedió en una mujer de 64 años, residente de Santa Ana, era derechohabiente del IMSS y padecía hipertensión y enfermedad del corazón.

Inició sus síntomas respiratorios el 25 de abril, seis días después fue hospitalizada, por lo que se sospechó de Covid-19 y se le tomó muestra desde su ingreso, presentó malas condiciones y no tuvo respuesta al manejo médico, falleció el 02 de mayo y fue confirmada este jueves como caso Covid-19 por el Centro de Investigación Biomédica de Occidente del IMSS.

Sobre los 34 casos nuevos, dijo, ocurrieron en 20 hombres y 14 mujeres de edades entre 13 y 79 años, residentes de los municipios de: San Luis Río Colorado 10; Navojoa y Cajeme, 5 cada uno; Nogales 4; Hermosillo, Etchojoa y Agua Prieta, 2 cada uno; Santa Ana, Caborca, Puerto Peñasco y Cumpas 1 cada uno; ninguno de ellos viajó fuera del estado, lo que confirma la actividad local de la epidemia.

Doce de estos nuevos casos son de trabajadores de la salud, 6 de ellos residentes de San Luis Río Colorado, 2 de Nogales, 2 de Cajeme, 1 de Agua Prieta y 1 de Hermosillo.

Clausen Iberri precisó que este día se ha confirmado el quinto caso pediátrico, en un adolescente que se encuentra estable y recuperándose en su domicilio en Cajeme.

El secretario de Salud dijo entender y compartir la importancia que tiene para muchas familias ponerse a trabajar de inmediato, porque la situación es difícil, pero en estos días hay que extremar precauciones y quedarse en casa para detener la escalada de contagios.

Insistió en que debe reforzarse el distanciamiento social, usar cubrebocas, lavarse las manos con agua y jabón y evitar el contacto con ojos, nariz y boca.

“Este fin de semana, por favor, no salgas a la calle, no te vayas de fiesta, tú eres lo más importante para detener los contagios, lo urgente en este momento es extremar las medidas de contención para tener mayor control sobre la pandemia y, una vez que eso suceda, trabajar en el regreso a la normalidad”, reiteró.

Enrique Clausen destacó que en estos momentos una de sus mayores preocupaciones es proteger al personal de salud, quienes son el primer y único frente de batalla que tenemos para salvar la vida de los enfermos contagiados. Han trabajado durante varias semanas sin descanso y seguirán “al pie del cañón”, asumiendo el riesgo por los sonorenses y cumpliendo con su deber, sin importarles poner en riesgo su propia salud o incluso a costa de sus propias vidas, como lo ha hecho el personal que lamentablemente ha fallecido a causa de la pandemia.

“Ayúdame a protegerlos, ayúdame a aligerarles la carga; así como tú ya quieres salir de tu casa a ponerte a trabajar, ellos ya quieren regresar a las suyas a besar y a abrazar a su familia, se lo merecen, se lo han ganado; ellos están dispuestos a dar el último jalón, ayúdalos quedándote en casa”, exhortó.

El secretario de Salud afirmó que en este momento Sonora se encuentra ante el mayor riesgo de contagios, pero también ante la mayor oportunidad de controlar la pandemia.

Desglose de Casos Covid-19 en Sonora

485 casos confirmados y 45 defunciones

Defunciones informadas el 7 de mayo: 1 residente de Santa Ana y derechohabiente del IMSS

Casos nuevos confirmados el 7 de mayo: 34

Por municipio:

San Luis Río Colorado: 10

Navojoa: 5

Cajeme: 5

Nogales: 4

Hermosillo: 2

Etchojoa: 2

Agua Prieta: 2

Caborca: 1

Puerto Peñasco: 1

Cumpas: 1

Santa Ana: 1

Mujeres: 1 4

Hombres: 20

Secretaría de Salud: 18

IMSS: 15

Isssteson: 1

Acumulados:

Defunciones: 45

San Lui Río Colorado: 19

Nogales: 5

Caborca: 3

Hermosillo: 4

Huatabampo: 3

Magdalena: 3

Sáric: 2

Cajeme: 2

Guaymas: 1

Opodepe: 1

Ímuris: 1

Santa Ana: 1

Mujeres: 27

Hombres: 18

Institución Médica

IMSS: 21

Secretaría de Salud: 15

Isssteson: 8

Issste: 1

Total de casos confirmados: 485

San Luis Río Colorado, mayor incidencia 183; que es el 38% del total estatal.

Hermosillo 123; que representan 25% del total. Segunda posición.

Cajeme: 43

Nogales: 38

Huatabampo: 18

Caborca: 16

Navojoa: 15

Guaymas: 13

Agua Prieta: 9

Etchojoa: 6

Magdalena: 4

Sáric: 4

Cananea: 4

Opodepe: 2

Puerto Peñasco: 2

Plutarco Elías Calles: 1

Ímuris: 1

Villa Pesqueira: 1

Cumpas: 1

Santa Ana: 1

Mujeres: 225

Hombres: 260

Institución Médica

Secretaría de Salud: 255

Imss: 137

Isssteson: 44

Sedena: 37

Issste: 10

Semar: 2

Casos estudiados: 1692

Descartados: 1207

Dados de alta: 62

Cuadro leve: 346

Hospitalizados: 32

Graves: 22