ACUERDAN AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS EMPRESARIALES PLAN PAULATINO Y PROGRESIVO DE REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA EN CAJEME

Consiente del impacto que se va a generar al término de la pandemia, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado convocó a los organismos empresariales a una mesa de diálogo para acordar un plan paulatino y progresivo de reactivación de la economía en Cajeme, el cual se pretende que podría iniciar a mediados del mes de junio, en caso de que la curva de contagios haya disminuido considerablemente y los expertos del sector salud estatal y federal lo recomienden.

El Presidente Municipal dijo que la prioridad del Ayuntamiento es estar al servicio de los ciudadanos y actuar de acuerdo a las necesidades, con acciones que beneficien a Cajeme para salir adelante de las crisis que se presenten, como en este caso con la pandemia del Covid-19.

“Todos somos conscientes de lo que va a significar y por eso convoqué a todos los sectores empresariales este día, para que juntos trabajemos de la mejor manera, hay negocios que quieren reabrir en estos días porque se conmemora el Día de las Madres, pero por la salud de todos, no es lo más conveniente, porque estamos en riesgo de un próximo brote de esta pandemia, es importante que sigamos las recomendaciones de los expertos”, expresó.

El Presidente de CANACO, Jesús Nares Félix, reconoció la labor que ha realizado el Ayuntamiento de Cajeme a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Protección Civil Municipal e Inspección y Vigilancia, ya que han trabajado de la mano con todos los organismos empresariales, lo que ha logrado que las empresas atiendan las recomendaciones para evitar un brote masivo de coronavirus.

“Se reconoce que el municipio sí quiere trabajar con nosotros, sí quiere hacer las cosas bien, porque nos han escuchado mucho y nosotros hemos hecho lo propio; si en realidad nuestro municipio no está con los índices tan elevados de contagio es porque nos hemos puesto las pilas los cajemenses, hemos difundido mucha información con los agremiados para que se realicen las medidas sanitarias correspondientes”, apuntó.

Los líderes de las cámaras acordaron que continuarán atendiendo las recomendaciones para que la cuarentena no se extienda y en un corto plazo se reactive la economía del municipio.

Asimismo, se acordó armar una comisión especial para fijar las líneas de acción en la reactivación que se llevará de manera progresiva, con el fin de evitar un segundo brote de Covid-19.

En la reunión estuvieron presentes los representantes de Canirac, AMMJE, AMEXME, Canacintra, OCV, CMIC, el sector de vendedores ambulantes, entre otros organismos.