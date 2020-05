DOTAN ALCALDE MARISCAL ALVARADO Y PPEP INC CON EQUIPO Y MATERIAL MÉDICO A LOS MUNICIPIOS DEL SUR

Compartir ! tweet





* En coordinación con COTEDERS el munícipe gestionó el apoyo que impactará en la salud de los habitantes del sur de Sonora durante este periodo de contingencia

Como resultado del convenio que signó el Ayuntamiento con la Fundación Portable Practical Educational Preparation, (PPEP), a través del Comité Técnico Regional para la Promoción del Desarrollo Rural Integral en el Sur del Estado de Sonora (COTEDERS), el Alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado gestionó diversos paquetes de equipos y material médico para distribuirlo en los 12 municipios de la región sur de la entidad.

Previo a la entrega del instrumental médico y de curación a los municipios de Bácum, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto, el Presidente Mariscal Alvarado señaló que PPEP INC, es una fundación altruista sin fines de lucro, de los Estados Unidos de América, misma que es presidida por el Doctor John David Arnold, fundador de esta organización que promueve el desarrollo integral en las áreas rurales de varios países del mundo, con quien firmó el acuerdo para para que por medio de su filial, Southwest Medical Aid PSMA, se donara equipo y material médico para la región sur de Sonora; material que impactará de manera positiva en la atención de la salud en esta fase de la pandemia por el COVID-19.

«El trabajo que se está haciendo desde los municipios, prueba de ello es la coordinación de esfuerzos de los cuatro municipios, pero también están coordinados los otros ocho municipios del sur de Sonora en este esquema que hemos ido configurando, porque sabemos bien que detrás de esto está la voluntad de gente preocupada para que estas cosas realmente funcionen y no se queden en instancias de membrete», manifestó Mariscal Alvarado.

Después de anunciar que habrá una segunda remesa de material médico y acompañado del Presidente del Comité de Ciudades Hermanas, Heliodoro Montoya, y miembros del COTEDERS, Francisco Buelna Arzola, Daniel Duarte y Natalia Álvarez, el munícipe entregó los paquetes correspondientes a las Presidentas Municipales de Bácum y de San Ignacio Río Muerto, así como a la Presidenta de DIF Cajeme, Margarita Vélez de Mariscal.

Ante la recepción de los beneficios, las Alcaldesas de Bácum, Benita Aldama López y de Benito Juárez, Flora Lina Mungarro Garibay, además del Secretario del Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Marco Antonio Ruiz Díaz, en representación de la Presidenta Patricia Magallanes Lugo, agradecieron las gestiones del Alcalde de Cajeme para hacer efectiva la asistencia médica en beneficio de los habitantes del sur de Sonora.

«Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible que estos materiales llegaran a este lugar y que principalmente van a llegar a las personas que los están ocupando, muchísimas gracias Alcalde Sergio Pablo Mariscal», expresó la Alcaldesa de Bácum.

Mientras que la Presidenta de Benito Juárez, dio la gracias a su homólogo de Cajeme porque no sólo firmó el convenio y gestionó la donación de los paquetes de salud, sino que realizó los trámites junto con la Coordinación de Ciudades Hermanas Tucson-Ciudad Obregón, para lograr la importación y el ingreso a México del material y equipo médico donado.

«Si no hacemos un esfuerzo conjunto, esto va a ser más complicado, creo que vamos por buen camino, los alcaldes del sur de Sonora podemos ir más allá con este esfuerzo de gestión colectiva, porque es el momento que más ocupa la población ciertos apoyos», mencionó Mungarro Garibay.

Entre los equipos que integran el paquete donado, están cuatro respiradores portátiles, monitores de medición, sillas de ruedas, material quirúrgico, bastones, utensilios para fisioterapias, computadoras, equipo de ortopedia, entre otros materiales; debido a la falta de equipo que sufren varios hospitales y centros de salud, el impacto y beneficio en muy grande, porque se aumenta la capacidad para atender a la población, sobre todo a la más vulnerable y desprotegida.