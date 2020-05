Sin garantía de que el coronavirus no regrese: López-Gatell

Compartir ! tweet





* El subsecretario de Salud reiteró que se vivirá una pandemia larga y será hasta que se contagie por lo menos el 60% de la población, cuando se logre la ‘inmunidad de rebaño’

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reiteró que se vivirá una pandemia larga y será hasta que se contagie por lo menos el 60 por ciento de la población, cuando en nuestro país se logre la “inmunidad de rebaño”, aunque acotó, no existe garantía de que el coronavirus no regrese a un país.

“Se necesita un 60, 65 por ciento de la población que haya sido inmune. Un elemento esperanzador en México y en el mundo, es que tenemos una proporción de personas asintomáticas, que se infectan y deseablemente desarrollaran inmunidad.

“Y digo deseablemente porque aún no existe toda la certidumbre científica de que la inmunidad va ser efectiva”, explicó.

Ante la aprobación en Japón del uso del medicamento antiviral Remdesivir para tratar Covid-19, el subsecretario de Salud señaló que ha dado resultados prometedores, en casos leves y moderados.

“Vemos con gran expectativa este producto o cualquier otro producto de los múltiples que están en estudio y cuando pudiera ser una alternativa terapéutica que bueno”, señaló.

Al ser cuestionado en torno a las críticas de exsecretarios de Salud, que señalaron que las cifras gubernamentales sobre Covid-19 no son creíbles y que se está minimizando la pandemia, Hugo López-Gatell respondió:

“Bienvenida la crítica, bienvenida, bienvenida la libertad de expresión”.

PREGÚNTALE AL DR.GATELL

Tal como se hizo el Día del Niño, el próximo 10 de mayo las mamás de México fueron convocadas por la Secretaría de Salud para enviar preguntas sobre Covid-19 al subsecretario de Salud.

Para participar en #PregúntaleAlDrGatell, las mamás pueden enviar su video hasta las 14:00 horas de este viernes 8 de mayo.