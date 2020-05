ABREN AYUNTAMIENTO Y ESCUELA IBEROAMERICANA CASA DEL PROGRAMA CUIDANDO A NUESTROS HÉROES

Compartir ! tweet





Con la finalidad de brindar instalaciones adecuadas e higiénicas para que los trabajadores del sector salud de hospitales públicos de Cajeme pueda reponer fuerzas después de una ardua jornada laboral, descansar o bañarse antes de regresar a su hogar, el Ayuntamiento de Cajeme y la Escuela Iberoamericana de Ciencias de la Salud abrieron las puertas de la Casa del Programa «Cuidando a Nuestros Héroes», esto con el fin de ayudar a quienes se sienten vulnerables por la contingencia del Covid-19.

El Presidente Municipal Sergio Pablo Mariscal Alvarado, en compañía de la Presidente del Voluntariado DIF, Margarita Vélez de Mariscal, reconoció la iniciativa de las autoridades académicas de la Escuela Iberoamericana de Ciencias de la Salud al crear estas casas que darán albergue temporal para que el personal de salud cuente, no sólo con alojamiento, sino que tenga también la oportunidad de recibir atención y acompañamiento psicológico, en caso de considerarse necesario.

«Es de suma importancia que los médicos, enfermeras, camilleros, auxiliares y demás personal de salud que trabaja en medio de la pandemia, tenga a su disposición, con los indicados protocolos sanitarios, un lugar para asearse, reposar o pasar el rato una vez concluido su turno laboral; así como hacerle sentir que en sus esfuerzos diarios no están solos», manifestó Mariscal Alvarado.

La Casa del Programa Cuidando a Nuestros Héroes es creado por la Escuela Iberoamericana de Ciencias de la Salud y el Ayuntamiento de Cajeme en colaboración de los directivos de Hospital General de Ciudad Obregón, ISSSTESON de Ciudad Obregón, IMSS Sonora e ISSSTE, mientras que DIF Cajeme facilitó una sala del CADI 1 y parte de sus instalaciones para el funcionamiento de este albergue.

«Las instalaciones fueron previamente sanitizadas por el equipo especialista de la Jurisdicción Sanitaria número cuatro y serán constantemente sanitizadas durante su ocupación, así como una vez concluida la pandemia, el espacio será debidamente desinfectado por expertos para volver a su uso diario», explicó la Primera Dama.

La Rectora de la Escuela Iberoamericana de Ciencias de la Salud, Bianca Alejandrina Barro Martínez, mencionó que la Casa del programa Cuidando a Nuestros Héroes se pone en marcha «en agradecimiento a los héroes anónimos, que día a día arriesgan sus vidas por ayudar a la sociedad en general ante la contingencia sanitaria que atravesamos, en la cual podrán descansar, dormir o pasar el tiempo cuando no están en su jornada laboral».

En estas casas ofrecerán servicios de habitación (un lugar donde descansar, dormir y resguardar sus artículos personales de trabajo); cocina (servicios de alimentos, snacks e hidratarse); baños (baños para asearse y baño para necesidades fisiológicas); centro de lavado (para lavar su ropa de trabajo), así como área para descanso (para pasar el tiempo cuando no están en su jornada laboral).

Se invita al personal de salud a que se comunique a Casas del programa Cuidando a Nuestros Héroes (6441) 500544, donde se atenderá las 24 horas del día, los siete días de la semana en alojamiento y de atención para reservar su estancia de 8:00 a 21:00 de lunes a domingo.

Atención psicológica:

Atención y acompañamiento psicológico gratuito para trabajadores de la salud que se sientan vulnerables ante los acontecimientos sanitarios de COVID-19 en modalidad Virtual o Presencial.

VIRTUAL: Cinco líneas para video llamada con Psicólogo especialista en atención en crisis para personal de la salud.

PRESENCIAL: Atención personalizada y con cita en el consultorio de atención psicológica ubicado en calle Coahuila esquina con Jesús García en las instalaciones de CADI 1, teléfono (6441) 500544

Se brindará servicio de 8:00 a 21:00 en video llamada y de atención para reservar su cita para terapia presencial de 8:00 a 18:00 de lunes a viernes.