Alerta SSP contra delitos cibernéticos y páginas fraudulentas

Compartir ! tweet





* Recomienda seguir sus cuentas en redes sociales @CiberSonora donde se publican alertas preventivas.

Hermosillo, Sonora; mayo 6 de 2020.- Desde el inicio de la pandemia por Covid-19, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Sonora, ha detectado con más frecuencia, páginas de ventas en Facebook que se ha comprobado son fraudulentas, informó el director de la Unidad Cibernética, Diego Salcido Serrano.

Explicó que se ha dado seguimiento a denuncias de usuarios que han sido estafados, a quienes se les ha hecho creer que venden productos de marcas reconocidas con grandes promociones, pero una vez que el comprador realiza el pago, no se envía el producto.

En tiempos de Covid-19, reconoció es importante y necesario estar en comunicación constante, por ello, la Unidad Cibernética de la SSP tiene como objetivo atender y prevenir incidentes cibernéticos.

Indicó que el secretario de Seguridad Pública, José David Anaya Cooley les ha solicitado a los integrantes de la unidad, especialmente durante la presente contingencia sanitaria, redoblar las alertas preventivas para que la ciudadanía que está haciendo uso de las redes sociales en sus hogares, no sean víctimas de delitos.

Reiteró que en este tiempo las denuncias que reciben con más frecuencia son los fraudes por medio de compras de productos a páginas de Facebook, para lo cual se publican alertas preventivas y recomendaciones sobre este tipo de incidentes en las redes sociales de la Unidad Cibernética.

“Nosotros recomendamos no comprar ningún producto a páginas de Facebook donde te soliciten hacer un deposito en tiendas Oxxo principalmente, o bien a cuentas de supuestos negocios que en lugar de usar una cuenta empresarial terminan siendo de terceros que las utilizan para estos fraudes”, alertó.

Fraudes en comercio electrónico, ciberbullying, suplantación de identidad, hackeo de cuentas, acoso, sextorsión, casos de estafa romántica, phishing, divulgación de imágenes íntimas sin autorización y extorsión, son algunos de los principales delitos detectados desde el año 2018, fecha de la creación de la Unidad Cibernética de la SSP en Sonora.

Agregó que la unidad realiza “ciberpatrullajes”, mediante los cuales se detecta la posible comisión de algún delito que altere la convivencia y la paz pública o genere perjuicio a la sociedad, dando aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), para la persecución de estas conductas antisociales.

Otro tipo de denuncia que se recibe en la unidad comentó, es la divulgación de imágenes íntimas distribuidas sin autorización de una de las partes, lo que es un delito que establece el Código Penal para el Estado de Sonora, en el artículo 167 Bis, en estos casos se aconseja a la víctima interponer la denuncia formal ante la FGJE.

El director de la Unidad Cibernética, añadió que los perfiles de las personas que laboran en las tareas de investigación, son analistas de información, ingenieros en sistemas, psicólogos, criminólogos, un área de comunicación y diseño audiovisual y elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Recomendó a las y los ciudadanos en caso de ser víctimas de un ciber delito, llamar al teléfono 800 77 24237, o ponerse en contacto a través de las redes sociales de @CiberSonora en Facebook, Instagram y Twitter.

Las tres cuentas de la Unidad Cibernética, aseguró están verificadas para seguridad de los ciudadanos.