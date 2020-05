Aplican protocolos en el campo para evitar contagios de Covid-19

Compartir ! tweet





* Aproximadamente 200 mil jornaleros agrícolas que trabajan en campos de cultivo en plena pandemia, son monitoreados con el apoyo de la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud, informó la Sader

Los aproximadamente 200 mil jornaleros agrícolas del sureste del país que trabajan en campos de cultivo en plena pandemia por el Covid-19, principalmente en la cosecha de hortalizas y frutillas en Baja California, Sonora y Sinaloa, son monitoreados con el apoyo de la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud, para evitar brotes de Covid-19, informó Víctor Manuel Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En videoconferencia, detalló que la Sader exige a las agroindustrias que se cumplan con todos los protocolos y medidas de sana distancia en el transporte de los trabajadores y en las parcelas, además de que se sigan al pie de la letra las reglas de sanidad e inocuidad en la producción de los alimentos.

Estamos claros que el virus no se transmite a través de los productos o al menos tiene una capacidad de infección muy corta, de modo que ese no es el tema, sino más bien, la preocupación que tenemos es con estos jornaleros y jornaleras que no son de esa región, y si no tomamos las medidas correspondientes, ellos podrían ser portadores de la enfermedad cuando regresen a sus comunidades”, precisó.

Víctor Manuel Villalobos reiteró que el abasto de alimentos en México está garantizado a pesar de la crisis sanitaria, incluso, señaló que hay sectores que reportan incrementos en la producción como la industria porcícola, que está exportando los excedentes de ganado en pie a Estados Unidos.