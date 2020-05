Santiago Nieto prevé investigar a Videgaray, EPN e hijo de Bartlett

Compartir ! tweet





* El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que la investigación contra Emilio Lozoya puede derivar a que se indague a Peña Nieto y Luis Videgaray

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, indicó en entrevista para El País que distintas investigaciones en diversos casos apuntan a que se podrá abrir una indagación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, así como a su ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Además, que se profundizará en el costo de insumos hechos por el hijo de Manuel Bartlett.

El funcionario señaló que por las averiguaciones que se están realizando contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por defraudación fiscal, peculado, cohecho y lavado de dinero pueden derivar a que se investigue a EPN y Videgaray.

«El Código de Procedimientos Penales plantea un criterio de oportunidad cuando la gente es sujeta a un proceso penal puede dar información sobre los superiores jerárquicos que ordenaron el acto de corrupción. Y la verdad es que solo nos quedan dos superiores jerárquicos: Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Pero eso dependerá de la decisión que tome la Fiscalía y si él daría información», expresó.

Al ser cuestionado directamente si se investigarán a ambos priistas, Nieto dijo que sí. «No somos tapadera de nadie. Los casos donde se encuentre un vínculo se tiene que investigar».

Aunque reconoció que hasta este momento no se ha hallado un vínculo, su unidad necesitará seguir porque «la corrupción era una forma de hacer política en el grupo mexiquense».

También mencionó que la averiguación contra el ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC) del gobierno de Enrique Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza, continuará dirigida hacia su familia y a sus colaboradores cercanos por OHL, el tren a Toluca, y el socavón de Morelos.

En tanto, acerca de las compras públicas con sobrecostes realizadas en los tiempos de la pandemia, aseguró que se investiga el caso del hijo de Manuel Bartlett, incluso, dijo que la Secretaría de la Función Pública ya pidió información.

«Estamos investigando qué fue lo que pasó. Lo que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) nos ha pedido es muy claro. No podemos tolerar un caso de corrupción. Desde el inicio comenzamos a revisar las empresas que estaban siendo contratadas por Salud para que no hubiera acaparamiento o encarecimiento de insumos. Ahora tenemos este caso encima».

Dijo que se iniciará la indagación por sus cuentas, las de su empresa y cualquiera en relación con las personas que lo hubieran contratado. «Frente a los hechos que estamos viviendo, el Gobierno no se puede dar el lujo de dejar algo en duda respecto a este tipo de casos de probable corrupción. Si acreditamos que hay un tema ilegal, entonces denunciarlo ante la Fiscalía».

COLABORACIÓN CON EU

Santiago Nieto señaló que colaboró con el gobierno de Estados Unidos brindándole información por el caso de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón,

«(…) de Medina Mora llegamos a García Luna. Encontramos la red de contrataciones. Primero, cuando adquieren el software de espionaje para la Secretaría de Seguridad que después se queda en la empresa de García Luna. Segundo, la constitución de Nunvav en Panamá. Tercero, el inicio de operaciones de esta empresa en México, en 2011. Cuarto, las transacciones, los 2,600 millones de pesos que la secretaría de Gobernación de Peña Nieto da a Nunvav. Los 31 millones, que es menor, que dan a Black por una consultoría de la Fiscalía antisecuestros de Ciudad de México y después la información de cómo desde Panamá se pagaba el esquema que permitía el nivel de vida de García Luna en Miami. Toda esa información se le ha entregado a los fiscales del distrito este de Nueva York».

En tanto, sobre que no exista una investigación abierta contra Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo Guzmán, el funcionario explicó su unidad presentó la denuncia ante la Fiscalía, además que sus cuentas fueron congeladas, así como a 330 personas vinculadas al cartel.

También señaló que encontraron que las hermanas de Ismael El Mayo Zambada ganaron millones de pesos en un casino, lo cual parece un buen indicador de que están en presencia de lavado de dinero.

«Se encuentra ya denunciado. Espero que se procese rápido. Tenemos dos cárteles supranacionales y es importante detener su operación», mencionó.