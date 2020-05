Sonora entra al pico de contagios por el Covid 19, es vital quedarse en casa: Gobernadora

Compartir ! tweet





* El peligro no ha pasado y es indispensable entender que nadie es inmune al contagio

Hermosillo, Sonora; mayo 5 de 2020. Aplicar la medida de distanciamiento social Quédate en Casa nunca había sido tan importante como ahora, ya que Sonora está entrando al pico de contagios por el Covid-19 y existe un mayor riesgo de contagio para todos, afirmó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

A través de un video mensaje a los sonorenses, la mandataria sostuvo que si se logra mantener el aislamiento social, se podrá evitar la propagación acelerada del virus y, por lo tanto, habrá menos enfermos y menos dolor para los sonorenses por la pérdida de un ser querido.

Al hacer hincapié en la necesidad de que las y los sonorenses permanezcan en casa, la gobernadora Pavlovich señaló que gracias a la colaboración de todos se ha logrado reducir el número de contagios esperados para estas fechas, pero advirtió que el peligro no ha pasado, ya que nadie es inmune al virus y solo en la medida en que las personas se protejan no se contagiarán y estarán cuidando también de sus familias.

Dijo entender que puede existir cansancio del aislamiento social, sin embargo, es indispensable dar el último estirón para evitar que se dispare la curva de contagios; “los lamentables decesos y casos nuevos de los últimos tres días nos confirman el pronóstico de los expertos: entre viernes y lunes se han registrado 59 casos nuevos, lo que representa 20% del total de casos que se han confirmado hasta ahora, esto significa que estamos viviendo un claro repunte de contagios”.

La mandataria estatal informó, en el video mensaje, que se han adquirido 231 ventiladores adicionales para la atención de pacientes con Covid-19 que requieran de su uso, pero depende de la ciudadanía que no sea necesario utilizarlos.

“Eso depende de ti, depende de todos; les pido que hagamos un esfuerzo extraordinario de quedarnos el mayor tiempo posible en casa durante estas dos semanas”, indicó.

La gobernadora Pavlovich llamó a las y los sonorenses a cuidar de sus familias, de los adultos mayores y del personal médico, así como de quienes padecen alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, asma u obesidad.

“Aunque ya parezca disco rayado, aunque quizás ya te cansaste de escucharlo, no nos queda de otra, no hay otra vacuna para frenar el daño que causa el Coronavirus, Covid-19; este virus puede costarnos la vida o la vida de un ser querido, sé que Sonora va salir adelante, vamos a dar este último estirón, tenemos el carácter para fortalecernos frente a la adversidad, la contribución de sus mujeres y hombres hacen la diferencia, tú haces la diferencia, te lo pido con la razón y con el corazón: Quédate en Casa”, reiteró.