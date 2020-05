Recomienda Consejo Estatal de Salud uso estricto de cubrebocas en el transporte y actividades esenciales con atención al público

Compartir ! tweet





* Respalda el llamado del Secretario de Salud al sector productivo a preservar la estrategia Quédate en casa en este momento que es el de mayor riesgo de contagios por Covid-19

Hermosillo, Sonora, mayo 5 de 2020. El Consejo Estatal de Salud acordó este martes recomendar el uso estricto del cubrebocas en el transporte público, así como en establecimientos y actividades esenciales con atención al público, como herramienta de apoyo a la medida prioritaria de sana distancia, al estar entrando Sonora al momento de mayor riesgo de contagios por Covid-19.

En la sesión permanente del Consejo Estatal de Salud, los integrantes manifestaron su respaldo al llamado que ha hecho el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, a los sectores productivos a trabajar unidos en la contención de la pandemia por el nuevo coronavirus, y reforzar la estrategia Quédate en Casa promovida por la gobernadora Claudia Pavlovich, que ha permitido a Sonora tener menos enfermos y menos muertes de los que se pronosticaban para esta fecha.

En su intervención, Clausen Iberri, resaltó que aun cuando los números reflejan que Sonora lleva una curva de contagio menor a la que se tenía prevista para estas fechas en todos los modelos, no es momento de relajarse, ya que las estadísticas indican que esta baja velocidad de la pandemia, que ha evitado hasta ahora la saturación de hospitales, ha sido resultado, precisamente, de las medidas de distanciamiento social que el Consejo ha establecido en la entidad.

Agregó que la excelente coordinación entre los miembros del Consejo Estatal de Salud, así como de las distintas dependencias estatales, ayuntamientos e iniciativa privada, ha permitido que el estado no tenga tantos enfermos ni tantas muertes, pero viene el momento más difícil, por lo que instó a no bajar la guardia y seguir las medidas de prevención y distanciamiento social.

En el desahogo de la sesión, Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, presentó al Consejo la quinta evaluación de resultados Covid-19 en la entidad y como siguiente punto expuso, como medida complementaria a la estrategia Quédate en Casa, la importancia del uso de cubre bocas en espacios donde la circulación de aire es limitada y la sana distancia se ve comprometida por el necesario flujo de personas, como sucede en el transporte público y en comercios y actividades esenciales con atención al público.

Precisó que la medida más eficaz para evitar el contagio de la enfermedad, es quedarse en casa; sin embargo, cuando por alguna razón esencial se tiene que salir de los hogares, se recomienda como medida complementaria a la sana distancia, el uso de cubre bocas en los siguientes espacios: transporte público, comercios y/o actividades esenciales con atención al público, automóviles de servicio transportación privada y en lugares cerrados con poca circulación del aire.

Por ello, el Consejo Estatal de Salud acordó de manera unánime, emitir la recomendación a la ciudadanía en general y a los responsables del funcionamiento de estos espacios públicos, observar y practicar el estricto uso de cubrebocas en dichos lugares y actividades, con la pertinente aclaración de que esta herramienta no sustituye la sana distancia, ni el aseo constante de manos, estornudo de etiqueta y medidas de higiene general.

Carlos Freaner Figueroa, vicepresidente Nacional y Delegado Estatal de la Cruz Roja Mexicana y miembro del Consejo, enfatizó que las acciones de prevención y aislamiento social que se han llevado a cabo son las idóneas, y los resultados las avalan, por lo que respaldó el actuar de la Secretaría de Salud, encabezada por Enrique Clausen Iberri.

“Sugiero que se tome un acuerdo en el sentido de que se da el respaldo al vicepresidente del Consejo y secretario de Salud, por la actuación que ha llevado a cabo por instrucciones de este Consejo”, dijo, tras señalar que el llamado a los diferentes sectores a mantener todos la medida Quédate en Casa en estos momentos de mayor riesgo, es oportuno y correcto.

Edgar Jesús Zitle García, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) en Sonora, apuntó que, a nivel nacional, la delegación sonorense ha sido reconocida debido a los resultados ante la pandemia, por lo que destacó que esto ha sido al buen trabajo del Consejo Estatal de Salud y a las decisiones de la gobernadora Pavlovich.

“De parte de Seguro Social una felicitación al doctor Álvarez y a ti (Enrique Clausen), que representas a la Secretaría de Salud; las medidas que ya las presentaron han tenido un efecto benéfico en Sonora, no es momento todavía de cantar victoria, hemos sido reconocidos por parte nivel central del Seguro Social como una de las delegaciones que mejor se ha preparado para atender la contingencia”, mencionó.

Presentes: Cruz Isaac Muñoz Navarro, comandante de la IV Zona Militar; Jesús Vargas García, jefe del Estado Mayor IV Zona Militar; Jorge Rodríguez Hernández, servicio de Sanidad Naval de la IV Región Naval; Karina Zárate Félix, directora general de DIF Sonora; Pedro Ángel Contreras López, director general del Isssteson.

Además, José David Ruiz González, director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud; Humberto Aguilar Romo, encargado de despacho de la Delegación Issste en Sonora; Fermín Fausto Araiza, presidente de la Federación Médica de Sonora; Francisco Valdez Real, presidente de Hospitales Privados del Noroeste; Karina Gastélum Félix, presidenta del Colegio de Notarios del Estado de Sonora; y Mario Villalobos García, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 43.