Llama Salud Sonora a ciudadanía a no bajar la guardia

Hermosillo, Sonora, mayo 4 de 2020. Para mitigar los contagios de Covid-19 en la entidad es necesario que la ciudadanía no relaje las medidas de aislamiento social, ya que permaneciendo en casa es la única manera de evitar que se propague el virus, señaló Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades en Sonora.

Explicó que de los 364 casos que registra Sonora de Covid-19, 5 municipios registran el mayor número de personas infectadas, siendo San Luis Río Colorado el primer lugar con 153 pacientes, seguido de Hermosillo con 85, Nogales con 27, Cajeme 26, y Huatabampo 18.

“Hace más de dos meses que los trabajadores de salud no tienen un fin de semana libre, todos estamos cansados, todos estamos con la intención de regresar a la vida normal, era una forma de vivir antes de Covid y será una forma de vivir después de Covid en nuestros comportamientos, en nuestras conductas preventivas, en nuestra forma de saludar, en nuestra forma de cuidar el ambiente, la lectura que le doy es comprensible, pero técnicamente en cuanto más nos movamos, en cuanto más cercanos estemos unos de otros, más facilitamos la transmisión del virus”, indicó.

Álvarez Hernández añadió que de las 37 defunciones que se han presentado en Sonora, 11% corresponden a personas que no tenían antecedentes de padecimientos crónicos, por lo cual todas las personas, sin excepción, deben de extremar precauciones al respecto.

“Este padecimiento puede afectarnos a todos, y todos somos vulnerables a su manifestación, en 11% de las muertes no había antecedentes de enfermedades crónicas u otros antecedentes de riesgo, en tanto que los casos que no fueron fatales sucedieron en 17 mujeres y 11 hombres, residentes de los municipios de Nogales, Cajeme, Hermosillo, Caborca, Etchojoa, Navojoa, San Luis Río Colorado y Huatabampo, ninguno de ellos tiene antecedente de viajes fuera del estado, lo que por supuesto confirma que el virus circula de forma autóctona en Sonora”, señaló.

Actualmente, Sonora tiene una letalidad de 10.1% respecto a esta enfermedad, superior a la letalidad del país que es del 9.2%, colocándose en este rubro en la posición número 16 a nivel nacional; 22 defunciones han sido en mujeres y 15 en hombres.