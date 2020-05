ACUERDAN A FAVOR DE LAS FINANZAS DEL OOMAPAS DE CAJEME

Compartir ! tweet





Regidores de la Comisión de Desarrollo del Agua del Ayuntamiento de Cajeme acordaron sumarse a las acciones que favorezcan las finanzas del OOMAPAS de Cajeme para que la paramunicipal continúe brindando el servicio a la población, sobre todo durante la contingencia por el COVID-19.

Durante la reunión virtual que sostuvieron los ediles con directivos del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) de Cajeme, el Director General de la paramunicipal, Roberto Gamboa García, enfatizó en la necesidad de subir los ingresos para que se pueda seguir brindando el servicio, esto luego que los usuarios dejaron de pagar durante la contingencia.

Los regidores de la Comisión del Agua, presididos por Rafael Delgadillo Barbosa, acordaron sumarse con esquemas que permitan al organismo recuperar ingresos, además que recibieron información sobre los ingresos de los últimos meses.

Por otro lado, se explicó que las restricciones en el servicio en aquellos hogares de usuarios que sí puedan pagar el servicio y no lo han hecho, a quienes se les visita y primero se les ofrecen alternativas de pago, o abono del servicio, que les permitan ponerse al corriente.

“En caso de que los usuarios no puedan pagar por la contingencia que estamos viviendo, que se hayan quedado sin trabajo, o simplemente crean que no tienen los recursos suficientes, pueden solicitar que los visite trabajo social para que les hagan un ajuste en la tarifa, además que, en caso de que se les haya acumulado, les pedimos que paguen por lo menos su último mes, con ello estaremos en condiciones de continuar con el servicio de calidad”, detalló Gamboa García, lo cual fue bien recibido por los regidores.