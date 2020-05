INAUGURA ALCALDE BANCO DE ALIMENTOS EN CAJEME

Compartir ! tweet





Como parte de las acciones que se llevan a cabo para apoyar a las familias afectadas por la pandemia del Covid-19, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado en compañía de Margarita Vélez de Mariscal, Presidenta de Voluntariado de DIF Cajeme y los Regidores Priscila Valdez, Patricia Favela y Rocío Lauterio, acompañaron a los músicos de Cajeme en la inauguración de su banco de alimentos en beneficio de las personas que más lo necesitan.

Durante la inauguración, el Presidente Municipal, a nombre de la actual Administración Municipal, hizo la donación de leche y alimentos no perecederos, con lo que se beneficiará a familias que se han visto afectadas durante la contingencia.

El banco de alimentos está ubicado en calle Niños Héroes esquina con Zacatecas, colonia Centro, donde los representantes de bandas y grupos musicales de Cajeme estarán recibiendo alimento no perecedero, productos de higiene personal, productos de limpieza, etc.