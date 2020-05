Es momento de unir fuerzas para contener el Covid-19 en Sonora: Secretario de Salud

Compartir ! tweet





Con 29 casos positivos y 2 fallecimientos más, este domingo es la jornada con más casos confirmados en Sonora desde el inicio de la pandemia

Hermosillo, Sonora; mayo 3 de 2020. Es momento de unir esfuerzos desde lo público y lo privado, para extremar las medidas de prevención quedándose en casa, ya que las próximas semanas son cruciales para detener la pandemia del Coronavirus (Covid-19) en la entidad, recalcó el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, al informar que este día se confirmaron dos fallecimientos más y 29 casos nuevos en Sonora con lo que esta es la jornada en la que se han registrado más pacientes positivos desde el inicio de los contagios en el estado.

En el informe, el secretario de Salud señaló que los dos decesos que se registraron este día en Sonora corresponden a una pareja de esposos quienes residían en el municipio de San Luis Río Colorado.

Detalló que la primera defunción sucedió en un hombre de 66 años, que fue confirmado el pasado sábado, derechohabiente del Isssteson con diabetes e hipertensión; inició síntomas el 25 de abril y el 28 del mismo mes fue hospitalizado en el Hospital General de San Luis Río Colorado, de donde se trasladó a Mexicali ese mismo día. Durante su estancia, estuvo en malas condiciones generales requiriendo ventilación mecánica invasiva con pobre respuesta a tratamiento y, lamentablemente, falleció.

La segunda defunción, dijo, es contacto directo del paciente anteriormente descrito, se trata de una mujer de 62 años, también derechohabiente del Isssteson y con antecedentes de diabetes e hipertensión; inició súbitamente sus síntomas el día 30 de abril, requiriendo ser hospitalizada ese mismo día, en situación tan crítica que ameritó el uso de ventilación mecánica invasiva y fue trasladada a Mexicali. Tristemente falleció el día 1 de mayo y fue confirmada este día como caso Covid.

Clausen Iberri mencionó que con estas defunciones se acumulan 37 en el estado, además, este día se confirmaron 29 nuevos casos, con los que se acumulan 364, desde el 16 de marzo, cuando comenzó esta pandemia en la entidad.

Añadió que 10 de esos casos confirmados forman parte de un brote en profesionales de la salud de Nogales. Los 29 casos nuevos ocurrieron en 18 mujeres y 11 hombres, con edades que oscilan entre 1 y 68 años. El menor de un año es el cuarto caso en paciente pediátrico, quien actualmente se encuentra estable en su domicilio en el municipio Etchojoa.

El funcionario estatal abundó que de los 29 casos confirmados este día, 10 son residentes de Nogales; cinco de Cajeme; cuatro de Hermosillo; tres de Caborca; mientras que San Luis Río Colorado, Etchojoa y Navojoa registraron dos cada uno y un paciente reside en Huatabampo, ninguno de ellos con antecedente de viaje fuera del estado.

Al ser este día la jornada en la que más casos positivos se han confirmado desde el inicio de la pandemia en el estado y ante el anuncio de una posible apertura gradual de 180 empresas del sector maquilador y manufacturero, Clausen Iberri alertó que no es momento de hacerlo, ya que precisamente estas fechas, como se ha anunciado previamente, es cuando se espera que la curva de contagios “tome velocidad”, por lo que se deben extremar las medidas de prevención y mitigación del Covid-19.

“Con todo el respeto y reconocimiento que me merece esta importante industria y lo vital que es su participación en la economía de Sonora, espero equivocarme y que nunca ocurra, al decir que, en lugar de abrir 180 plantas, fueron 180 funerarias” indicó.

El secretario de Salud reconoció la importancia de la industria y lo vital que es en el desarrollo económico de la entidad, y señaló que es de su conocimiento la situación que tienen los empresarios en Sonora, pequeños, medianos y grandes, por lo que pidió su apoyo para luchar en contra de esta pandemia que afecta a nivel mundial a todos los sectores.

“Entiendo que el sector empresarial es fundamental para la salud financiera del estado y soy el primero en reconocer sus sacrificios, pero en estos momentos estamos para unir esfuerzos, para trabajar unidos y en armonía, desde lo público y lo privado, para salir adelante en esta pandemia, por favor no abras la puerta a más contagios, ayúdame a ayudarte, deja a tus trabajadores en casa y salva sus vidas”, puntualizó.

Resumen numérico del Covid-19 en Sonora:

Defunciones 37

Distribución por municipios:

San Luis Río Colorado 16

Caborca 3

Nogales 3

Magdalena 3

Hermosillo 3

Huatabampo 3

Sáric 2

Cajeme 2

Opodepe 1

Guaymas 1

22 mujeres

15 Hombres

Institución Médica

15 IMSS

13 Secretaría de Salud

8 Isssteson

1 Issste

Total de confirmados: 364

188 Mujeres

176 Hombres

San Luis Río Colorado 153

Hermosillo 85

Nogales 27

Cajeme 26

Huatabampo 18

Caborca 15

Guaymas 11

Navojoa 8

Magdalena 4

Sáric 4

Agua prieta 4

Etchojoa 4

Opodepe 2

Puerto Peñasco 1

General Plutarco Elías Calles 1

Ímuris 1

Institución Médica:

Secretaría de Salud 216

Imss 97

Isssteson 35

Issste 8

Sedena 6

Semar 2

Confirmados 3 de mayo

29 casos

Nogales 10

Cajeme 5

Hermosillo 4

Caborca 3

San Luis Río Colorado 2

Etchojoa 2

Navojoa 2

Huatabampo 1

18 mujeres

11 hombres

Secretaria de Salud 13

IMSS 11

Isssteson 5

Síntomas entre el 23 de abril y 1 de mayo

Total casos estudiados

1,476

364 confirmados

1112 descartados

61 dados de alta

238 con cuadro leve y manejo en casa

28 hospitalizados

13 estables

16 muy graves (4 de ellos con ventilación mecánica invasiva)