Sonora se encuentra en el lugar 8 a nivel nacional en defunciones por Covid-19

* Personas con hipertensión, diabetes, obesidad las más vulnerables

* Quédate en Casa Obligatorio, la mejor medida para reducir contagios

Hermosillo, Sonora, abril 15 del 2020. Con el fallecimiento de 12 personas por Coronavirus (Covid-19), Sonora ocupa el lugar 8 a nivel nacional con una letalidad de 12 por ciento, informó Dénica Cruz Loustaunau, directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

De estos casos explicó, la proporción mayor es del 45 por ciento y corresponde a personas mayores de 60 años, con una letalidad de 17.1 por ciento; es decir este grupo de edad es quien se encuentra en mayor riesgo.

“Lo que vuelve a recordarnos, que este grupo de edad es el que tiene un mayor riesgo de presentar casos graves y de morir por Covid-19, y no es precisamente por la edad, si no por los factores de riesgo que presentan, como son las enfermedades crónico degenerativas, especialmente la hipertensión, la diabetes, y la obesidad”, comentó.

La directora de Epidemiología insistió en el riesgo para un paciente de Covid-19 que representa padecer las enfermedades crónicas degenerativas antes señaladas, pues las posibilidades de que su condición se agrave han demostrado ser muy altas.

“Diez de los fallecimientos sucedieron en mujeres y dos en hombres; las personas eran residentes 3 de Magdalena, 2 de San Luis Río Colorado, 2 de Sáric, 2 de Huatabampo y una Nogales, Hermosillo y Cajeme; estas defunciones son la totalidad con la que se cuentan hasta el momento, e insistimos, las defunciones están ocurriendo en personas que tenían al menos una comorbilidad”, reiteró.

Dénica Cruz Loustaunau, comentó que el antecedente de viaje ya no es uno de los factores más importantes en este momento para detectar nuevos casos de coronavirus, ya que se ha corroborado la transmisión local, sin embargo, ante todos los casos sospechosos, se sigue indagando antecedentes de viajes, visitas de algún área de riesgo o circulación dentro del país.

Recordó que los sonorenses deben seguir los métodos de prevención y la medida Quédate en Casa Obligatorio, la cual es la más efectiva para aplanar la curva epidémica de los casos y a que la transmisión sea mucho más lenta y desde los servicios de salud se pueda brindar una atención oportuna y efectiva a todo aquel enfermo con Covid-19.

“Si nosotros comparamos la situación de Sonora con otros estados de la república, vemos que nuestro panorama es muy distinto en cuanto a números de casos, número de defunciones y a ocupación hospitalaria, y eso es en gran medida debido a estas acciones que se han tomado por parte de todos los sonorenses, que es la de quedarse en casa y cuidarse a sí mismo y a sus familias”, finalizó.