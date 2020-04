Por medidas implementadas, Sonora tiene una velocidad de contagios menor a la incidencia nacional: Gobernadora

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; abril 14 de 2020. Las medidas efectuadas por el Gobierno del Estado para procurar que los sonorenses se queden en sus casas, están funcionando, al tener Sonora una velocidad de contagio del Coronavirus (Covid-19) menor a la incidencia nacional; sin embargo, no hay que bajar la guardia, al contrario, debemos reforzar estas disposiciones de aislamiento social para mitigar el avance de la pandemia, aseguró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Al encabezar la reunión de evaluación del Plan General de Contingencia Covid-19, la mandataria estatal destacó la importancia de mantener las disposiciones rigurosas de distanciamiento social, ya que si bien se mantiene una velocidad de contagios menor, el índice de letalidad y de personas hospitalizadas, con relación a la incidencia nacional, es alto, debido a otros padecimientos como enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión y obesidad que padece un alto porcentaje de sonorenses.

“Lo importante es no aflojar el paso, seguir trabajando muy duro, seguir haciendo lo que nos corresponde a cada quien y darle resultados a los sonorenses”, resaltó la titular del Ejecutivo Estatal.

La estrategia integral llevada a cabo por el Gobierno de Sonora, aseveró la gobernadora Pavlovich, ha sido la adecuada al aplicar las medidas correctas y a tiempo, y así mitigar el impacto del Covid-19, por lo que, añadió, es vital seguir con la misma rigurosidad en todas las áreas.

Durante la tercera reunión de evaluación del Plan General de Contingencia Covid-19, Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud en Sonora, reiteró que si bien todos los sonorenses están expuestos a contagiarse del Covid-19, una parte muy importante de la población sonorense que presenta padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, entre otras, están en mayor riesgo, por lo que es fundamental evitar que la velocidad de contagio aumente, y enfatizó que la Fase Dos del programa #QuédateEnCasaObligatorio, debe acatarse en favor de la salud y la vida de las y los sonorenses.

Por su parte, Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, dijo que gracias a las medidas adoptadas por el gobierno del estado durante esta pandemia del Covid-19, la velocidad del contagio no ha sido tan fluida en comparación a otras partes del país, pero insistió en mantener el trabajo conjunto en todas las áreas de gobierno, académicas y de la sociedad civil, en busca de mitigar esta enfermedad, ya que, de no hacerlo, el buen trabajo que se ha hecho hasta ahora no habrá servido.

David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública, mostró las estadísticas registradas por las medidas llevadas a cabo dentro de la estrategia #QuédateEnCasaObligatorio, Fase 2, en las que se observa una reducción importante de afluencia vehicular y agregó que, en coordinación con ayuntamientos y corporaciones de seguridad federales, mantendrán los filtros y buscarán que la ciudadanía respete los ordenamientos acordados.

Por su parte, el director general del Transporte, Carlos Morales Buelna, señaló que la población ha tomado conciencia de las medidas para disminuir el riesgo de contagio del coronavirus y en el caso del transporte, se ha logrado disminuir en más de 70 por ciento la movilidad de las personas en todas las modalidades de este servicio, ya sea en transporte urbano, suburbano, taxis, foráneos y transporte de personal.

Presentes: Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal; Horacio Valenzuela Ibarra, secretario del Trabajo; Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía; Raúl Navarro Gallegos, secretario de Hacienda y Epifanio Salido Pavlovich, secretario Técnico y de Atención Ciudadana.