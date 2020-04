En Fase 3, transmisión de Covid-19 puede ser lenta: López-Gatell

Compartir ! tweet





* El subsecretario de Salud precisó que la epidemia no se va a parar; lo que sí se puede hacer es más lenta la transmisión con medidas aplicadas, precisó

El subsecretario de Salud, Hugo Lopez-Gatell, reiteró que la Fase 3 del coronavirus Covid-19 es inevitable, sin embargo, se puede lograr una transmisión más lenta si se mantienen las medidas de sana distancia entre los ciudadanos y se resguardan en sus casas.

En cualquiera de los casos la Fase 3 es inevitable, la epidemia no se va a parar, lo hemos dicho muy claramente, no se va a parar, es imposible detener súbitamente una epidemia con un virus trasmisible, como es el virus SARS CoV-2; lo que sí se puede hacer es más lenta la transmisión”, refirió el subsecretario.

Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal dijo que la curva epidémica de casos confirmados, que hasta el momento registra 5 mil 014, seguirá creciendo, pero con las medidas de mitigación esperan exista un control del virus.

Lo que esperamos es que, con las medidas de mitigación comunitaria, que son estas de quedarse en casa, mantenerse separados físicamente uno de los otros por el hecho de que suspendieron las escuelas, se suspendieron las actividades laborales no críticas y se evitaron las congregaciones públicas superiores a 50 personas, esto va a contribuir a que haya menos contagios”, refirió.

López-Gatell aseguró que en México la Fase 3 de la pandemia está muy cerca, por lo que, si se mantienen las medidas de acción para evitar contagios, se pueda dar atención hospitalaria a todos aquellos que necesiten tratamiento hospitalizado.