Se registran dos nuevos casos de Covid-19 en Sonora

Compartir ! tweet





Suman 88 en total en la entidad

Quédate en Casa Obligatorio Fase 2, medidas para evitar que esta enfermedad afecte la salud de más personas

Hermosillo, Sonora, abril 13 del 2020. La Secretaría de Salud confirmó dos nuevos casos positivos de Covid-19 (Coronavirus), con lo que, desde el 16 de marzo, cuando se confirmó el primer paciente con covid-19 en Sonora se acumulan 88 casos en la entidad.

El secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, anunció que estos dos casos ocurrieron en una mujer de 75 años y un hombre de 59 años, ambos residentes de Hermosillo; ninguno de ellos tiene antecedente de viaje, sin embargo, uno de los pacientes es contacto directo de un caso que se confirmó el martes 7 de abril.

Estas dos personas, dijo, iniciaron síntomas el 4 y 9 de abril, uno de los casos se encuentra hospitalizado en condiciones estables, mientras el otro se mantiene con cuidados en su domicilio; los dos pacientes cuentan con algún antecedente como diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular.

Clausen Iberri recordó que este lunes 13 de abril entró en vigor el “Quédate en Casa Obligatorio Fase 2”, que son medidas mucho más estrictas para garantizar que las personas se queden en casa y disminuir el riesgo de que esta enfermedad afecte la salud de más personas, sobre todo las más vulnerables, es decir, adultos mayores y personas con enfermedades crónico degenerativas.

“No lo digo yo, lo dicen los científicos especialistas en salud pública: si no se reduce la movilidad de personas no vamos a contener la pandemia; esto es serio, la fase 1 de Quédate en casa no fue suficiente, por ello la necesidad de tomar medidas más severas para que el Covid-19 no arranque la vida de tus seres más queridos”, expresó.

El secretario de Salud enfatizó que a partir de este lunes 13 de abril, solo hay seis razones justificadas para que las personas estén fuera de casa y que solo puede viajar una persona a bordo de un carro particular, es decir, solo el conductor.

“No es un capricho de la autoridad, es por tu bien y el de los tuyos; es necesario que acates estas acciones, ya que las fuerzas armadas, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Municipal, estarán reforzando estas medidas, y lo hacen para que tú y tu familia no se contagien”, explicó.

Clausen Iberri reiteró que el mayor riesgo de perder la salud y la vida con el Covid-19 lo tienen las personas adultas mayores y aquellas con enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, asma e insuficiencia renal, sin embargo, eso no significa que una persona joven o sana no se contagie, pues nadie es inmune a este virus.

Los 88 casos de Covid-19 se distribuyen en: San Luis Río Colorado con 31; Hermosillo 24; Huatabampo 8; Cajeme 7; Magdalena y Navojoa 4 cada uno; Sáric 3; Caborca, Guaymas y Opodepe con 2 casos cada uno; y Nogales con un solo caso.

Al momento, 6 pacientes se han curado, 59 se mantienen con un cuadro leve de Covid-19 con manejo en casa, 11 están hospitalizados, 5 de ellos se encuentran estables y 6 muy graves, uno de estos con ventilación mecánica invasiva y han fallecido 12 personas.