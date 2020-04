Adultos mayores tienen mayor riesgo de letalidad por Covid-19

Compartir ! tweet





* En este sector de la población la tasa de letalidad a es del 38 %

* Este lunes inició el Quédate En Casa Obligatorio, Fase 2 de la estrategia de distanciamiento social

Hermosillo, Sonora, abril 13 de 2020. En virtud de que 8 de los 12 fallecimientos en Sonora han sido adultos mayores, la Secretaría de Salud llamó a observar especial cuidado con estas personas y no exponerse ningún miembro de la familia, pues aún cuando ellos permanezcan en casa, quienes salen a espacios públicos pueden llevarles el contagio.

Al alcanzar un acumulado de 12 fallecimientos en Sonora a causa del Covid-19, se desprende que 8 personas eran adultos mayores, lo que representa una letalidad del 38% en este sector de la población, por lo que es de vital importancia que se intensifique la medida de distanciamiento social Quédate en Casa, señaló el doctor Gerardo Álvarez Hernández.

El director general de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades explicó que los padecimientos crónicos de los adultos mayores los hacen susceptibles a fallecimientos por Covid-19.

“Se acumulan 12 muertes por Covid-19 en Sonora, para una letalidad del 14%, que es superior a la que se observa en el país, no obstante esto, Sonora se ubica en el sexto lugar nacional en este rubro, y las defunciones sucedieron en 10 mujeres y 2 hombres, que residían en los municipios de Magdalena, San Luis Río Colorado y Sáric, así como Huatabampo, Nogales, Hermosillo y Cajeme; 8 de las muertes ocurrieron en personas mayores de 60 años, y en este grupo la letalidad es del 38%, mientras que en las personas menores de 60 años la letalidad es del 6%”, indicó.

Al momento, los casos de Covid-19 se distribuyen de la siguiente manera: San Luis Río Colorado (31), Hermosillo (22), Huatabampo (8), Cajeme (7), Magdalena de Kino y Navojoa (4), Sáric (3), Caborca, Guaymas y Opodepe (2) y Nogales (1).

Álvarez Hernández llamó a la población a que sigan implementando la estrategia Quédate en Casa, la cual este lunes inició en su fase 2, esto es, con carácter de obligatorio, ya como la herramienta más efectiva para prevenir la propagación del virus.

“No sé de qué forma pedirle a la comunidad que nos ayude, pero es necesario que entendamos conscientemente por qué es importante; es importante porque no sólo protejo mi salud, sino lo más conveniente en este momento es que evitamos que las personas con factores de riesgo vayan a sufrir; tenemos en nuestra familia personas de la tercera edad, personas con enfermedades crónicas, ya no lo hagas solo por ti, hagámoslo por esas personas que queremos, este es el momento, sociedad, hemos hecho mucho esfuerzo, no lo tiremos por la borda, mantengamos este paso, y vamos a mitigar la transmisión de la enfermedad, técnicamente se los garantizo, pero solamente si somos solidarios, de otra manera la intervención no será eficaz”, señaló.

Daniel Pérez Medina, coordinador de Información y Análisis del IMSS en Sonora, mencionó que se sigue trabajando con Salud Sonora para colaborar en el análisis de muestras de pacientes y así disminuir los tiempos de confirmación de Covid-19.