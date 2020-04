Confirma Secretaría de Salud otros cuatro fallecimientos a causa de Covid-19

Compartir ! tweet





* Este lunes entra en vigor la Fase Dos del programa #QuédateEnCasa obligatorio

Hermosillo, Sonora, abril 12 de 2020. La Secretaría de Salud confirmó cuatro nuevos fallecimientos por Coronavirus (Covid-19) en Sonora, en personas del sexo femenino, con edades que oscilan de 58 a los 77 años, para acumular 12 muertes a causa de esta enfermedad en la entidad, informó Enrique Clausen Iberri.

Tras lamentar el fallecimiento y externar condolencias a las familias, el secretario de Salud señaló que tres de estas defunciones corresponden a casos previamente confirmados, en mujeres con edades de 58, 60 y 66 años, residentes de Nogales, Sáric y Magdalena de Kino; mientras que el cuarto caso se trata de una mujer de 77 años, residente de Huatabampo.

El funcionario estatal indicó que, de los casos previamente confirmados, dos de ellas fueron atendidas en hospitales de la Secretaría de Salud y la tercera en el Issste; las primeras dos desde su ingreso, el 22 y 28 de marzo, requirieron ventilación mecánica invasiva, mientras que la tercera tuvo una evolución no favorable que progresó al deterioro respiratorio y hospitalización por neumonía; añadió que estas tres mujeres contaban con al menos una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, asma y obesidad.

Apuntó que el cuarto caso inició con síntomas respiratorios el 27 de marzo, al que se agregó dolor abdominal compatible con pancreatitis, fue ingresada en el hospital de su localidad y el 10 de abril fue referida en condiciones críticas al Hospital General de Ciudad Obregón, bajo ventilación mecánica invasiva, ese mismo día se tomó muestra y hoy el Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó Covid-19.

“Todas las personas que han fallecido por Covid-19 en Sonora tenían al menos una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión arterial, obesidad, insuficiencia renal crónica o asma”, recalcó.

Con las cuatro defunciones se acumulan 12 muertes por Covid-19 en Sonora, señaló Clausen Iberri, las defunciones sucedieron en 10 mujeres y dos hombres, que residían en los municipios de: Magdalena de Kino (3); San Luis Río Colorado, Sáric y Huatabampo (2); Nogales, Hermosillo y Cajeme (1).

Agregó que ocho de las defunciones ocurrieron en personas mayores de 60 años, mientras que cuatro de los fallecidos son menores de 60 años.

Además del cuarto fallecimiento del día de hoy, que se confirmó con Covid-19, puntualizó el secretario de Salud, se confirmaron dos casos más, en mujeres de 68 y 34 años de edad, ambas residentes de Hermosillo, para acumular 86 casos de la enfermedad desde el 16 de marzo, cuando se confirmó el primer paciente con Covid-19 en Sonora.

Añadió que estos dos casos iniciaron con síntomas el 4 y 7 de abril y no realizaron viajes fuera del estado; la primera se encuentra hospitalizada en una unidad del IMSS, y aunque tiene diabetes, hipertensión e insuficiencia renal crónica, la reportan como estable, mientras que el segundo caso, se encuentra aislada en su domicilio.

Enrique Clausen Iberri comentó que los 86 casos de Covid-19, se distribuyen en: San Luis Río Colorado (31); Hermosillo (22); Huatabampo (8); Cajeme (7); Magdalena de Kino y Navojoa (4); Sáric (3); Caborca, Guaymas y Opodepe (2); y Nogales (1).

El funcionario estatal dijo que 46 de los casos han ocurrido en mujeres y 40 en hombres, respecto a la institución médica que los atiende: 68 corresponden a la Secretaría de Salud, 12 al IMSS, cuatro al Issste y dos al Isssteson.

El secretario de Salud enfatizó que a partir de mañana entra en vigor la Fase Dos del programa #QuédateEnCasa, que promueve la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, con lo que se refuerzan las medidas de aislamiento social y se convierten en carácter obligatorio.

Aseveró que, desde este lunes 13 de abril, las y los sonorenses solo pueden salir de casa por seis motivos: adquisición de alimentos y productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a hospitales o centros de salud o a un establecimiento con actividad esencial; desplazamiento al lugar de trabajo, solamente si este trabajo es considerado actividad esencial; retorno al lugar de residencia habitual; asistencia o cuidado a adultos mayores, menores dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables y si vas a un banco.

“Estas seis actividades son las únicas que podrán justificar que estés fuera de casa, y para estar seguros que es una actividad esencial la que te mueve fuera de casa, se ha dispuesto que una sola persona puede trasladarse por carro a realizar estas tareas. Escucha bien: una sola persona por automóvil, no se puede ir en grupo a ninguna parte”, resaltó.

El secretario de Salud reiteró el llamado a respetar estas medidas, ya que todas las autoridades realizan estas acciones para mitigar y contener esta pandemia mundial, y reducir así los contagios del Covid-19 en la entidad.

“Recuérdalo, estas disposiciones son obligatorias, las fuerzas de seguridad, a partir de mañana lunes, van a trabajar en conjunto para vigilar que estos mandatos se cumplan y vamos a necesitar, por tu bien y el de tu familia, que nos ayudes mostrando mucho respeto hacia la autoridad y ellos harán lo mismo, recuerda que ellos sólo cumplirán con su trabajo y su trabajo es mantener a la mayoría de la gente en casa, a salvo; juntos tú, tu familia y todos nosotros vamos a proteger la vida de los sonorenses, la vida de los nuestros”, afirmó.