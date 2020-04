APOYA DIF CAJEME A MADRE DE FAMILIA CON COVID-19

Compartir ! tweet





El pasado 3 de abril, la señora Juanita Leyva de 55 años de edad, habitante de la colonia Morelos, fue diagnosticada con Covid-19; desde entonces, ella, su esposo y su hijo, se encuentran en el interior del domicilio, por lo que no han podido trabajar para comprar alimentos y artículos de primera necesidad.

Gracias a los ciudadanos que reportaron este caso por medio de redes sociales, la Presidenta del Voluntariado DIF Cajeme, Margarita Vélez de Mariscal, acudió personalmente para hacer entrega de alimento, productos de higiene personal y limpieza, los cuales, les servirán para los próximos días.

“Juanita tuvo que permanecer hospitalizada, pero ahorita ya se encuentra en casa, con su familia y cumpliendo con las medidas de sanidad; ella se dedicaba a la fabricación de frituras y se encargaba de vender en la vía pública, pero por esta situación no puede salir de su hogar y no tienen como obtener dinero, es por eso que el día de hoy le traemos una despensa para que puedan alimentarse en los próximos días y por supuesto, nos comprometemos a seguir apoyándola”, expresó la primera dama.

Juanita, se encuentra estable de salud, su esposo e hijo no han presentado síntomas pero deben permanecer en su domicilio cumpliendo con las recomendaciones del sector salud, como el uso de cubre bocas, gel antibacterial, lavado de manos y sana distancia.

La Presidenta del Voluntariado DIF Cajeme hizo un llamado a los cajemenses interesados en apoyar a Juanita y su familia, así como otras personas que están en una situación vulnerable, para que se sumen con la donación de alimentos no perecederos, productos de higiene personal, productos de limpieza y pañales.

“Lamentablemente estamos en una situación muy difícil por la contingencia, ahorita es Juanita, pero muchas familias pueden estar necesitando alimento; por favor, súmense a la campaña De Corazón a Corazón, las donaciones pueden ser en las instalaciones de DIF Cajeme en el interior de Palacio Municipal o llamar al 419-51-36”, expresó.