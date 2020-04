Sin aumento en reportes de violencia hacia las mujeres: ISM

Compartir ! tweet





* Durante aislamiento social por Covid-19

Hermosillo, Sonora; abril 12 de 2020. A la fecha, no ha despuntado la solicitud de atenciones en el Instituto Sonorense de las Mujeres, ni a través de las llamadas por violencia familiar al número de emergencia 9-1-1, informó Blanca Luz Saldaña López.

La coordinadora ejecutiva del ISM detalló que a pesar del periodo de aislamiento que se está atravesando para prevenir mayores contagios de Covid-19, lo que hace que las mujeres permanezcan más tiempo en sus hogares y, en ocasiones, al lado de una persona agresora, no se han elevado las solicitudes de apoyo; sin embargo, destacó, las profesionistas, tanto de los centros de atención, como las psicólogas que se encuentran asignadas al C5 para la atención telefónica se encuentran listas para brindar ayuda a quien lo necesite.

“Por fortuna, no hemos visto incremento, y si comparamos las llamadas que se registraron en el 9-1-1- durante los últimos 15 días de marzo por violencia familiar, que es prácticamente cuando inició la contingencia, se registra una disminución de alrededor del cincuenta por ciento, en comparación con las realizadas en el mismo lapso del año pasado”, indicó.

Con relación a los centros de atención del ISM, Saldaña López señaló que durante todo el mes de marzo se otorgaron 287 atenciones psicológicas y 255 asesorías legales en todo el estado; no obstante, a partir del día 19 se pusieron a disposición de las sonorenses, números telefónicos de las diferentes coordinaciones e inició la atención por este medio.

Además, en el mismo mes se realizaron 232 gestiones sociales y 33 acompañamientos legales.

“Para nosotras, la seguridad de las mujeres es lo más importante; procuramos su integridad, su bienestar emocional y físico, pero cuidar su salud también es indispensable, es por esto que, acatando las indicaciones de la gobernadora Claudia Pavlovich, se tomó la decisión de continuar trabajando desde casa, y eso incluye la atención de mujeres que necesitan ya sea apoyo psicológico o legal, y para ello pusimos a su disposición líneas telefónicas a donde se pueden comunicar”, señaló.

Reiteró a las sonorenses, que cualquier mujer que pase por alguna situación de riesgo urgente, no debe dudar en llamar al número de emergencia 9-1-1 o solicitar la ayuda a través de la aplicación Mujeres Seguras, para que sean auxiliadas de inmediato.