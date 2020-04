Personas jóvenes son clave para proteger a adultos mayores del Covid-19

Compartir ! tweet





* Reitera Secretaría de Salud el llamado Quédate en Casa

Hermosillo, Sonora, abril 07 del 2020. Los jóvenes y adultos jóvenes son clave para proteger a los adultos mayores que son más vulnerables a contagiarse de Coronavirus (Covid-19) y que al padecer enfermedades crónico degenerativas, su estado se puede agravar, expresó el Gerardo Álvarez Hernández.

En rueda de prensa, el director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades en Sonora destacó que, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), todas las personas son susceptibles a enfermarse, pero los jóvenes y adultos jóvenes o incluso personas de hasta 50 años, podrían presentar un cuadro leve de coronavirus, sin embargo, al mantener contacto con sus padres o abuelos, es muy posible que los contagien.

“El rol de los jóvenes, estos que andan en la calle haciendo ejercicio, paseando a las mascotas, los que piensan que es un exageración lo que estamos haciendo, tiene un papel clave en la transmisión de la enfermedad”, expresó.

Álvarez Hernández reiteró que el distanciamiento social, el quedarse en casa y acatar las medidas de prevención para evitar el contagio por coronavirus, reduce el riesgo de que haya contagios intrafamiliares como ya se han presentado.

“Es momento, ahora, de demostrar que queremos a nuestros padres, a nuestros abuelos, no visitándolos, no abrazándolos, no besándolos; es momento de demostrar que los queremos, distanciándonos, si estoy enfermo de cualquier síntoma respiratorio, no voy a visitarlos, no debo ser un factor que incremente el riesgo de un padecimiento, una forma grave de la enfermedad”, explicó.

En la medida de que nos distanciemos, dijo, se amortiguará no solo el volumen de contagios, si no la velocidad de la epidemia y se dará oportunidad de que un paciente sea atendido adecuadamente en una unidad de salud.

“Si me distancio, no solamente disminuyo el volumen de contagios, también freno la velocidad de la epidemia, en este momento estamos por debajo del comportamiento de la velocidad de la epidemia, pero lo que preocupa es la letalidad que hemos observado; tenemos pacientes en estado crítico y es probable, desde el punto de vista médico, esperar, lamentablemente que tengan complicaciones más severas”, aseguró.