Se darán 2 millones 100 mil créditos

* López Obrador delinea programa de empleo. No hay ruptura con empresarios, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador sintetizó en un tuit las tres reuniones de trabajo que sostuvo con miembros de su gabinete.

Los tres objetivos básicos del Programa de Empleo y Bienestar son: Apoyar a 22 millones de personas pobres; otorgar de abril a diciembre 2 millones 100 mil créditos, y generar 2 millones de empleos en 8 meses. Por ello tuve tres reuniones de planeación con miembros del Gabinete”, escribió.

A la salida de Palacio Nacional, el secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, estimó que se podrían crear hasta 350 mil empleos en su sector.

También se reunió con empresarios.

El plan de reactivación económica que dio a conocer el Presidente “se queda corto” de cara a la crisis y emergencia por la que atraviesa el país y el “estómago no espera” consideró Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México.

Ayer, la conversación fue muy buena, en ese sentido, no me pidieron, me ofrecieron ayuda, entonces sí vamos a salir adelante, no tengo duda de eso”, afirmó el Presidente en su conferencia.

Dijo que no hay ruptura con los empresarios y que el apoyo a los más pobres es por humanismo.

También exhortó a los partidos políticos a donar al menos 50% de su presupuesto.

“NO VAYAN A LAS PLAYAS”

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población que durante esta Semana Santa no acuda a las playas y con ello no acelerar el contagio de COVID-19.

Si por Semana Santa algunos, no todos, no se puede generalizar, están visitando las playas, les hago un llamado a que no lo hagan. No es sólo un asunto de prohibición o de que usemos la policía o la Guardia Nacional, no, estoy seguro de que la gente va a hacernos caso”.