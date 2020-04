Confirma Secretaría de Salud tres nuevos fallecimientos por Covid-19 en Sonora

Compartir ! tweet





También tres nuevos casos de esta enfermedad

Hermosillo, Sonora, abril 6 de 2020. La Secretaría de Salud confirmó tres nuevos fallecimientos por Coronavirus (Covid-19) en Sonora, en personas del sexo femenino, con edades que oscilan de los 47 a los 69 años, residentes de los municipios de San Luis Río Colorado y Magdalena de Kino, así como tres nuevos casos de esta enfermedad, informó Enrique Clausen Iberri.

Acompañado por Héctor Clemente Baltierra Ochoa, director general de Atención Especializada y Hospitalaria, el secretario de Salud indicó que dos de los tres casos habían sido confirmados como casos de Covid-19 los días 29 de marzo y 3 de abril, y se encontraban en condiciones críticas.

“Con profundo dolor te informo que el día de hoy han ocurrido tres fallecimientos por Covid-19 en Sonora; nos duelen y nos mueven como personal de los servicios de salud, como ciudadanos y como seres humanos; desde aquí, y estoy seguro que desde cada familia de Sonora, enviamos un abrazo a sus seres queridos y nuestras más sentidas condolencias, también quiero enviar un abrazo al personal médico y de asistencia que estuvo a su lado, luchando minuto a minuto, dando siempre su máximo esfuerzo para cuidarlos”, dijo.

El primer caso corresponde a una mujer de 47 años de edad, del municipio de San Luis Río Colorado, detalló el funcionario estatal, el segundo caso se trata de una mujer de 69 años de edad, de Magdalena de Kino.

El tercer fallecimiento corresponde a una mujer de 53 años de edad, también residente de San Luis Río Colorado y derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La paciente comenzó con su padecimiento el 20 de marzo y cinco días después acudió a su unidad médica, donde se sospechó Covid-19; se tomó muestra el 26 de marzo y se envió al Laboratorio del Centro de Investigación Biomédica de Occidente, que el día 5 de abril confirmó el diagnóstico de Covid-19, precisamente el día de su fallecimiento.

Clausen Iberri apuntó que la paciente falleció en una clínica privada de su localidad, ya que egresó voluntariamente de su unidad médica del IMSS el día 2 de abril; su deceso ocurrió a las 18:50 horas del domingo 5 de abril, debido a complicaciones de sus enfermedades crónicas preexistentes y la presencia de Covid-19.

Agregó que, con estas tres defunciones, en la entidad se han acumulado cuatro fallecimientos a causa de Covid-19; además, se confirmaron tres casos nuevos en el estado, en dos personas del sexo masculino y una del sexo femenino (quien falleció este 5 de abril) en los municipios de Cajeme, Opodepe y San Luis Río Colorado, respectivamente.

“El primero de ellos se encuentra estable en su hogar, mientras el segundo está hospitalizado en condiciones de gravedad. Ambos tienen al menos un padecimiento crónico; el primero adquirió la infección en Sudamérica y el otro no salió de Opodepe, pero recibió visitas procedentes de Estados Unidos y Oaxaca”, comentó.

Los pacientes comenzaron síntomas respiratorios entre el 31 de marzo y el 3 de abril, precisó el secretario de Salud; el día de ayer se tomó muestra a ambos y, hoy, el Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó Covid-19.

El funcionario estatal mencionó que, al momento, cuatro pacientes se han curado; 19 son casos leves con manejo en casa y nueve se mantienen hospitalizados, cinco de ellos en estado delicado y cuatro muy graves, con ventilación mecánica invasiva.

Enrique Clausen Iberri apuntó que en Sonora, se han confirmado 36 personas positivas a Covid-19, 14 de ellas se encuentran en Hermosillo; 6 en Cajeme; 4 en San Luis Río Colorado; 4 en Magdalena de Kino; 2 de Guaymas; 2 de Navojoa; y en Nogales, Huatabampo, Sáric y Opodepe, un caso en cada uno.

El secretario de Salud felicitó a aquellas personas que han atendido la recomendación por parte del Gobierno del Estado, y reiteró el llamado a quienes no se han sumado al esfuerzo de la estrategia integral de distanciamiento social promovido por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, #QuédateEnCasa, a permanecer en sus hogares y así combatir esta pandemia.

“¿Qué más necesitas para darte cuenta del riesgo que corres, qué quieres que suceda para que te ‘caiga el veinte’ de que esto es real?; deseo de todo corazón que seas empático con el dolor de estas familias que han perdido a su ser querido. Ten por seguro que cada decisión que como autoridad tomamos puede ser difícil, pero está siendo tomada con un objetivo claro, con mucha consciencia y viendo siempre por tu seguridad y la de los tuyos. Para que estos números no crezcan dependemos de ti, créeme que te necesitamos, tú puedes hacer la diferencia”, aseguró.