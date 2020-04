Venceremos al coronavirus y reactivaremos la economía: López Obrador

Compartir ! tweet





* El mandatario confía en que pronto convocará a los ciudadanos a ‘darnos abrazos en las plazas públicas del país; porque vamos a salir de nuevo a las calles, sin miedo, ni temores’

El presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que nuestro país venderá al coronavirus, regresará todo a la normalidad, se reactivará la economía y México “seguirá de pie”.

“Triunfaremos, estoy seguro que pronto muy pronto voy a convocar al pueblo de México a darnos de abrazos en las plazas públicas del país, porque vamos a salir de nuevo a las calles, sin miedo, ni temores, para seguir siendo lo que es nuestro pueblo de México, digno y feliz; para seguir siendo libres, prósperos, fraternos, humanos. ¡Qué viva México!”, comentó.

Al rendir su primer informe de actividades por los 100 días de su segundo año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su reconocimiento y solidaridad a los mexicanos que con sacrificios están haciendo frente a los efectos de la pandemia de Covid-19 en el país y afirmó que pese a todos, México saldrá adelante.

«Les anticipo que a pesar de los pesares saldremos adelante, porque son más nuestras fortalezas como nación que las debilidades o flaquezas. No olvidemos que la cultura de nuestro pueblo, que no es tan intangible como suele pensarse, siempre nos ha salvado y nos ha permitido reponernos de terremotos, huracanes, inundaciones, epidemias, tiranías, malos gobiernos y de la corrupción, que ha sido la más trágica y funesta de las pestes y calamidades de México», afirmó el desde el Patio de Honor de Palacio Nacional.

El mandatario federal aprovechó esta ocasión para enviar sus condolencias a las familias que han perdido a un ser querido por esta enfermedad y señaló que su gobierno está trabajando para que el país recobre la normalidad a la brevedad.

«Ciudadanos, rindo este informe trimestral en medio de la incertidumbre por los estragos del coronavirus a la salud, a la economía y al bienestar de nuestros pueblo. Antes que nada expreso mi reconocimiento y solidaridad a todos los mexicanos que con mucho sacrifico se han sumado a las medidas de prevención recomendadas por la Secretaría de Salud, en particular, expreso mis condolencias a las familias de quienes han enfermado o perdido a seres queridos en esta contingencia», dijo.

El Ejecutivo federal fue enfático en señalar que los mexicanos saldrán adelante de la crisis actual ya que, como en tiempos remotos, la cultura que prevalece y la familia son referentes y puntos fundamentales de la supervivencia nacional.

«Es indispensable expresarles con absolutamente apego a la verdad lo que hemos venido haciendo y seguiremos llevando a cabo para enfrentar esta crisis transitoria y restablecer lo más pronto posible la normalidad social, productiva y política de la vida pública del país», puntualizó.