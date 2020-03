Politica Regional

Compartir ! tweet





EVENTOS REGIONALES y nacionales que tendrían como sede Cd. Obregón en las próximas semanas han sido cancelados o postergados para otras fechas una vez que haya pasado la contingencia por el coronavirus, informó Luz María Castillo. La presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes pidió comprensión y apoyo para las diversas instancias de gobierno para paliar los efectos de esta crisis temporal ocasionada por la pandemia

En una acción poco o no vista antes, como en esta de emergencia sanitaria, el alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado informó que en el municipio no se ha registrado ningún caso positivo de esta enfermedad, por lo que es importante unificar acciones en el establecimiento de un cerco sanitario a favor de la salud de los cajemenses y con ello estar en posibilidad de minimizar los contagios para salir airosos de la contingencia.

Señaló que se debe crear conciencia en la ciudadanía para que se atiendan las medidas básicas, desde no salir de casa, mantener distancia social, usar gel antibacterial, evitar la concentración de más de diez personas, no acudir a eventos o sitios públicos como fiestas familiares, gimnasios, parques, zoológicos, bares, cines, encuentros deportivos, y otros más que supongan aglomeraciones.

Razón por la que en el municipio ya cerraron actividades en los CADIS 1, 2 y 3, en el parque infantil, planetario, las estancias del INAPAM y las ligas deportivas, ah, y desde ayer jueves en Palacio Municipal y en las oficinas del Oomapasc, el ingreso de personas era reducido, pero sin afectar para nada las actividades laborales y los servicios a la ciudadani..

«Debemos tomar conciencia de que no son vacaciones, sino un periodo especial de prevención, pues la salud de la población es lo más importante en estos momentos, por lo que es necesario que nos solidaricemos en un gran esfuerzo para que esta pandemia no signifique decesos en el Estado de Sonora, pues estamos en pro dela vida, en pro de que todos los habitantes de la entidad, y particularmente Cajeme, preserven la salud, es la apuesta que hacemos en esta reunión», manifestó el Presidente Municipal.

En cuanto a las medidas para proteger a los trabajadores, indicó que las madres trabajadoras al servicio del Ayuntamiento de Cajeme, con hijos en educación inicial preescolar y primaria, que se les dificulte el cuidado y resguardo de los mismos, podrán tramitar un permiso especial a sus superiores jerárquicos, de acuerdo con las necesidades de los servicios.

Se suspende la asistencia de manera personal temporal a servidores públicos mayores de 60 años y mujeres embarazadas, siempre y cuando soliciten el permiso especial ante sus superiores. El personal que presente padecimientos respiratorios o enfermedades crónicas, deberán acudir a la atención médica correspondiente y seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud en Sonora.

Respecto a los eventos de la agenda diaria del Ayuntamiento, habrá protocolos de prevención y de distancia social, con menor número de participantes, evitando la realización de actos masivos; así como la instrumentación de una campaña de divulgación informativa en todo el municipio.

Golpea coronavirus a sector hotelero local

Entre tanto, eventos regionales y nacionales que tendríam como sede Cd. Obregón en las próximas semanas han sido cancelados o postergados para otras fechas una vez que haya pasado la contingencia por el coronavirus, informó Luz María Castillo, situación lamentable y dolorosa para el sector servicios y turismo de la región, y en Hermosillo, la alcaldesa dijo que cerrará las playas de Bahia Kino, como si fueran del municipio.

La presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes pidió comprensión y apoyo para las diversas instancias de gobierno para paliar los efectos de esta crisis temporal ocasionada por la pandemia, si, pero hasta ahí, y dónde están los gobiernos federal y estatal para de alguna u otra manera apoyar a los empresarios del sector?

Los eventos programados para este mes de marzo y que fueron cancelados en definitiva son la Semana de Visitadores del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt) y el Día del Agricultor. Entre ambos se tenían reservados 310 cuartos de hotel, pero, eso si, las manos no les tiemblan a ambas instancias de gobierno a la hora de aplicar y cobrar los impuesto y otros cobros de manera rapaz!.

De abril se cancelaron la Convención de la Iglesia de Dios en México y el Campeonato Nacional de Beisbol 8 – 9, eventos para los que se tenían reservados 2300 cuartos. De marzo a abril dejarán de ingresar al sector hotelero local 2 millones 257 mil pesos, asi que el golpe será muy duro, aunque hay especialistas en salud que discrepan del coronavirus, afirmando que es una gripe aguda que ataca durante los inviernos en las regiones mas frias.

Los evenrtos que se tenían programados también para marzo y abril y que han sido postergados para cuando pase la contingencia epidemiológica son: Torneo de Golf del Grupo Bours, Encuentro Ecuestre Arias, Universiada Regional ITSON, Concentración de Motos, Olimpiada Nacional de Institutos Tecnológicos, Feria del Libro ITSON y el Festival Cultural «Voces: Un encuentro entre el arte y el autismo».

Luz María Castillo informó que el sector turístico de Cd. Obregón ha cumplido al pie de la letra las recomendaciones hechas por las autoridades sanitarias para prevenir la expansión de la epidemia. En los hoteles se aplica gel antibacterial y a los empleados se les toma la temperatura al entrar y salir de sus labores, así como al huésped al momento de su llegada.