REFUERZAN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA POR CORONAVIRUS EN CAJEME

Después de participar en una reunión de trabajo con la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y los demás alcaldes de Sonora, donde se armonizaron las medidas de prevención para evitar la propagación de la pandemia por el Coronavirus, el Presidente Municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado se reunió con su gabinete para definir la estrategias preventivas y atender las recomendaciones en coordinación con el Comité Local de Seguridad en Salud y la Unidad Municipal de Protección Civil, a fin de que el impacto de la enfermedad en Cajeme y la región sur de la entidad sea mínimo.

Ante los titulares de las diferentes dependencias y organismos paramunicipales, Mariscal Alvarado destacó que en el municipio no se ha registrado ningún caso positivo de esta enfermedad, por lo que es importante unificar acciones en el establecimiento de un cerco sanitario a favor de la salud de los cajemenses y con ello estar en posibilidad de minimizar los contagios para salir airosos de la contingencia.

Señaló que se debe crear conciencia en la ciudadanía para que se atiendan las medidas básicas, desde no salir de casa, mantener distancia social, usar gel antibacterial, evitar la concentración de más de diez personas, no acudir a eventos o sitios públicos como fiestas familiares, gimnasios, parques, zoológicos, bares, cines, encuentros deportivos, y otros más que supongan aglomeraciones.

Razón por la que en el municipio ya cerraron actividades en los CADIS 1, 2 y 3, en el parque infantil, planetario, las estancias del INAPAM y las ligas deportivas.

«Debemos tomar conciencia de que no son vacaciones, sino un periodo especial de prevención, pues la salud de la población es lo más importante en estos momentos, por lo que es necesario que nos solidaricemos en un gran esfuerzo para que esta pandemia no signifique decesos en el Estado de Sonora, pues estamos en pro de la vida, en pro de que todos los habitantes de la entidad, y particularmente Cajeme, preserven la salud, es la apuesta que hacemos en esta reunión», manifestó el Presidente Municipal.

En cuanto a las medidas para proteger a los trabajadores, indicó que las madres trabajadoras al servicio del Ayuntamiento de Cajeme, con hijos en educación inicial preescolar y primaria, que se les dificulte el cuidado y resguardo de los mismos, podrán tramitar un permiso especial a sus superiores jerárquicos, de acuerdo con las necesidades de los servicios.

Se suspende la asistencia de manera temporal a servidores públicos mayores de 60 años y mujeres embarazadas, siempre y cuando soliciten el permiso especial ante sus superiores.

El personal que presente padecimientos respiratorios o enfermedades crónicas, deberán acudir a la atención médica correspondiente y seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud en Sonora.

Respecto a los eventos de la agenda diaria del Ayuntamiento, habrá protocolos de prevención y de distancia social, con menor número de participantes, evitando la realización de actos masivos; así como la instrumentación de una campaña de divulgación informativa en todo el municipio.