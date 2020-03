Politica Regional

Compartir ! tweet





No hay más gallo para la candidatura a gobernador de Sonora que Alfonso Durazo Montaño, porque es uno de los hombres más cercanos al Presidente y de mayor confianza… LA DIPUTADA Ernestina Castro y el regidor Rosendo Arrayales demostraron ayer martes poco respeto por las leyes, y Rodrigo Bours defendiendo esa acción de Rosendo… HAY FOCOS rojos para Morena en varios distritos locales de Sonora, como el XVI y XVII de Cajeme –pollo Castelo y la “tía” Ernestina–… EL ABOGADO Pedro Mejia Mejia, saludó y charlo buen rato vía celular con el Licenciado Andrés Salas Sánchez, Director Jurídico-Administrativo de la Secretaria de Seguridad Publica (SSP), cuyo titular Alfonso Durazo Montaño… EN LA Central de Autobuses de Ciudad Obregón reforzaron ayer las acciones de prevención del Coronavirus; buen trabajo de José Omar Serna

Efectivamente, para el próximo dirigente de Morena en Sonora, Adolfo Salazar Razo, no hay mas gallo para la candidatura a gobernador de Sonora que Alfonso Durazo Montaño, porque es uno de los hombres mas cercanos al Presidente y de mayor confianza, ha, y uno de los hombres cercanos al de Bavispe anduvo ayer en Cajeme, y tomamos café cxin él.

Serán quince las gubernaturas las que estarán en juego en el 2021 y Sonora está en la mira del presidente López Obrador, indicando Salazar Razo que en sus recorridos por la entidad, el Presidente ha constatado que Durazo tiene mucha aceptación, aunque reconoció que no se volverá a dar la ola Obrador, pero las posibilidades de ganar son muchas.

Dijo que que existe una campaña de desprestigio en contra de los alcaldes de Morena, aunque a decir verdad, en los casos de Navojoa, Guaymas, SIRM y otros mas del sur de la entidad, sus respectivos ediles han provocado eso, y ni hablar, no los salvaría ni en el chapulín colorado, como también hay foco rojos en varios distritos locales, como el XVI y XVII de Cajeme –pollo Castelo y la “tía” Ernestina–.

Por cierto que la diputada Ernestina Castro y el regidor Rosendo Arrayales demostraron ayer martes poco respeto por las leyes, pues por sus meras pistolas se pusieron a pintar de blanco las franjas rojas de un sector de las aceras de la Calle Quintana Roo, lo que horas después brigadas del Ayuntamiento las volvieron a pintar de rojo.

Es obvio que este desface y locura de la “tía” de Esperanza mas bien fue para tender una cortina de humo ante los constantes reclamos de ciudadanos de su amplio Distrito de que los escuche y atienda, pues desde que tomó posesión en el Congreso ya no regresó a platicar y atender a quienes votaron por ella, por ello, Morena tendrá que meter un buen candidato para ganar en el 2021.

El mismo futuro le espera al Distrito de Raúl Castelo Montaño con Morena, que es el 15, donde la única manera de retenerlo seria postulando al atento y servicial Freddy Verduzco, aunque para ello habría que convencerlo de afiliarse a Morena, no habiendo problema en el Distrito 16 ya que su diputado Orlando Siri Salido ha realizado un excelente trabajo social y de gestión a favor de sus representados.

Regresando con lo de la franja roja, también se ve mal que el regidor Rodrigo Bours Castelo defienda las ilícitas acciones, en especial defendiendo a a Rosendo Arrayales, a quien por ciertos saludamos el pasado miércoles en la escuela Luis Encinas durante la inauguración de la cancha de futbol sintético de parte de diputado Orlando Siri Salido, quien por cierto el sábado anduvo en San Luis con el representante de la comisionada estatal Ana Gabriela Guevara, Ramón Flores.

Ah, para concluir, se nos pasaba que ayer por la mañana, el amigo abogado Pedro Mejia Mejia, saludó y charlo buen rato vía celular con el Licenciado Andrés Salas Sánchez, Director Jurídico-Administrativo de la Secretaria de Seguridad Publica (SSP), cuyo titular Alfonso Durazo Montaño, acompañó al presidente López Obrador en su visita a Hermosillo, atendiendo juntos a las familias LeBaron en la audiencia especial en la IV Zona Militar.

En al Central de Autobuses de Ciudad Obregón reforzaron ayer las acciones de prevención del Coronavirus, básicamente una santización automática profunda en el fin de desinfectar las áreas de los andenes federales y sub-urbanos, así como las salas 1 y 2, áreas administrativas y exteriores.

“Recordemos que mantendremos nuestro estado de alerta preventivo y seguiremos ampliando nuestras acciones para mantener un ambiente limpio y seguro para los cajemenses y usuarios de la Central de Autobuses. Nuestra prioridad es tu seguridad y salud”, dijo el Director de esa paramunicipal, José Omar Serna.