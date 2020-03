Cierran filas Estado, municipios y empresarios para prevenir el Covid-19

Compartir ! tweet





* Gobernadora llama a la población a que se solidaricen y atiendan medidas preventivas con la estrategia “Quédate en Casa”

* Secretaría de Economía instala Mesa de Seguimiento con líderes de cámaras de comercio; colegios y sindicatos

* Cruz Roja se suma a las acciones de prevención y atención que el Gobierno del Estado realiza contra el coronavirus

Hermosillo, Sonora, marzo 17 del 2020.- Presidentas y presidentes municipales, así como representantes del sector empresarial de Sonora, se sumaron a las acciones y medidas preventivas implementadas por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, con el fin de disminuir los riesgos de contagio por el Covid-19.

En reuniones de trabajo con ambos sectores, la gobernadora y representantes del Gobierno del Estado dieron a conocer sobre la situación actual de Sonora por la presencia de este virus, e informaron de las acciones que se han implementado para disminuir los riesgos en la población.

Asimismo, la gobernadora Pavlovich se reunió con miembros de su Gabinete legal y Ampliado, con el fin de instruir se acaten con toda puntualidad las medidas dictadas, con relación a la atención al público y las medidas administrativas tendientes a disminuir los riesgos de contagio.

Para la reunión con los alcaldes y alcaldesas, se tomaron las medidas de prevención necesarias, y se informó los esfuerzos que se han venido realizando en la entidad desde que se presentaron los primeros casos de Covid-19 en varios países, así como en México, mismas que se reforzaron a partir del primer caso en el estado, por lo que una de las estrategias más importantes es la campaña #QuédateEnCasa, y promover información precisa para dar certeza, tranquilidad y seguridad a los sonorenses.

“Les solicito de manera muy puntual que estén reproduciendo todos los días en sus redes sociales, en medios de comunicación en todos los municipios lo que el doctor Gerardo Álvarez Hernández dice todos los días, y las cápsulas que se repiten todos los días, cinco veces al día para que todos estemos totalmente informados de lo que está sucediendo”, expresó la gobernadora.

Junto al secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, y Francisco Antelmo Mendoza Navarro, presidente municipal de Villa Pesquería y presidente de la Red Sonorense de Municipios por la Salud, la gobernadora Pavlovich acordó con los alcaldes que, como prevención, desde este martes 17 y hasta la semana de Pascua se controle el acceso a las playas públicas de la entidad, atendiendo el llamado de no aglomeración de personas, y evitar así posibles contagios por el virus.

Además hizo el llamado a cancelar fiestas patronales y sociales donde se reúnan más de 10 personas, y reiteró el cierre de servicios no esenciales como gimnasios, cines, casinos, así como los de atención al público del Estado que puedan realizarse vía electrónica.

“Sé que a nadie nos gusta cancelar eventos, ni decirle a la gente, tenemos que platicar con ellos de que en este momento no estamos para estar recibiendo ni importando virus y esa es la realidad; hay muchos municipios que sí hacen lo correcto, y simplemente aíslan a su gente y se quedan en su casa, en el momento correcto se evitarán muchos casos, ya si lo hacemos después no, es ahorita, este es el momento”, reiteró.

Carlos Freaner Figueroa, delegado estatal de la Cruz Roja en Sonora y vicepresidente nacional, se sumó a las acciones de prevención y atención que el Gobierno del Estado realiza.

“Nos hemos sumado ya a la gran gestoría que está haciendo ya la gobernadora del estado en beneficio de todos los sonorenses, la gran labor que está llevando a cabo la Secretaría de Salud, lo estamos viendo con el objeto de prevenir una epidemia; la Cruz Roja se suma también en el aspecto médico para atención prehospitalaria de quienes lo necesiten”, anunció.

Andrea Celeste Ramos Erivez, presidenta municipal de Naco, destacó que es de suma importancia la prevención y apoyar a la gobernadora Pavlovich en esta estrategia y que cada una de las 72 alcaldesas y alcaldes en sus municipios deben informar a la población sobre medidas de prevención.

“Nada más pedirles que apoyemos a la gobernadora porque si no, al momento vamos a estar los 72 municipios encima de ella queriendo decirle algo, nosotros somos los que tenemos que plantarnos fuertes ahorita y hacer conciencia en nuestras comunidades, explicarles a la gente, es muy importante que se quede en casa”, aseguró.

Al término de esta reunión con alcaldesas y alcaldes, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se reunió con los integrantes de su gabinete legal y ampliado, una vez más con los protocolos y medidas necesarias, donde se evaluó el reforzamiento de acciones y medidas de prevención contra el Covid-19, para que se apliquen en cada una de las dependencias estatales y sean también difundidas a la población sonorense.

Por otra parte y para dar seguimiento a las medidas de prevención e información ante la contingencia por Covid-19, y dando cumplimiento a las acciones del Plan Territorial Económico determinado en la Mesa Intersectorial de Salud, la Secretaría de Economía instaló la Mesa de Seguimiento con dirigentes de cámaras de comercio; colegios; sindicatos y líderes empresariales, informó Jorge Vidal Ahumada.

Acompañado por Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal; y por el secretario de salud, Enrique Clausen Iberri, el secretario de Economía señaló que esta reunión tuvo como principal objetivo que el sector privado conociera de primera mano las medidas de prevención y el plan estratégico integral que encabeza la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y así trabajar de forma conjunta a favor de las y los sonorenses.