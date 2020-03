Hemos recibido la instrucción de cerrar las playas por coronavirus: Célida López

Compartir ! tweet





* El día de ayer se registró el primer paciente con COVID-19 en Sonora, un hombre de 72 años que viajó por varios estados de la Unión Americana, el cual está estable y aislado.

HERMOSILLO, Sonora.-Autoridades han instruido cerrar playas públicas desde hoy en todo el Estado de Sonora, incluye la temporada de Semana Santa y Pascua, para evitar contagios de coronavirus.

“Hemos recibido la instrucción de cerrar las playas públicas desde hoy en todo el Estado incluye Semana Santa y Pascua. Debemos atender todas las instrucciones de las autoridades de salud”, indicó la presidenta municipal de Hermosillo, Célida López.

El día de ayer se registró el primer paciente con COVID-19 en Sonora, un hombre de 72 años que viajó por varios estados de la Unión Americana, el cual está estable y aislado.

Ante esto, se la Secretaría de Salud pidió a la ciudadanía quedarse en casa y evitar salidas que no sean necesarias, como ir a antros, bares y lugares públicos con mucha gente.

Recomendaciones de Salud en Sonora:

Se cancelan clases

Cierran bares y antros

Cierran cines

Cierran casinos

Cierran gimnasios

Evitar reuniones de más de 10 personas

No realizar misas

No asistir a playas

Se recomienda no asistir a restaurantes