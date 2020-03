La asistencia de niños a clases entre el 17 y 20 de marzo no será obligatoria: Víctor Guerrero

Compartir ! tweet





* Para preescolar, primaria y secundaria

Hermosillo, Sonora, marzo 15 de 2020.- La asistencia de estudiantes a clases en educación Básica de martes 17 a viernes 20 de marzo no será de carácter obligatorio y la ausencia de la jornada académica no se reflejará en calificaciones, informó el secretario de Educación y Cultura de Sonora, Víctor Guerrero González.

Indicó que, atendiendo la preocupación del Gobierno de Claudia Pavlovich Arellano para brindar la prevención posible ante la contingencia derivada del Covid-19 y proteger a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, se acordó esta medida que se suma a la disposición tomada en el seno del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, (Conaedu), de ampliar el período vacacional a cuatro semanas, contando a partir del próximo viernes.

El titular de la SEC indicó que se prevé que la estructura docente y administrativa de cada centro escolar establezca filtros a la entrada de las escuelas para recibir a los estudiantes cuyos padres de familia deseen enviarlos a clases, con el fin de detectar si está presente alguno de los síntomas que indica la Secretaría de Salud como posible infección de Covid-19.

Llamó a padres de familia que decidan enviar a sus hijos a la escuela, entregar a docentes y directivos un escrito donde hacen constar que no han detectado alguno de los síntomas del padecimiento mencionado. Si perciben por lo menos un síntoma en sus hijos, fiebre, tos o dificultad para respirar, explicó, no deben enviarlos a la escuela y deben buscar asistencia médica.

Recomendó además a padres de familia que decidan no enviar a sus hijos a la escuela esta semana seguir las indicaciones de las autoridades de salud de permanecer en sus hogares y evitar la visita a lugares concurridos que pudieran representar un riesgo de contagio para ellos y sus hijos.

“La instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich es muy clara y precisa, de mantener una estrecha colaboración y seguir recomendaciones de la Secretaría de Salud, y no escatimar ningún esfuerzo que contribuya a fortalecer la prevención ante el padecimiento que provoca el Covid-19”, puntualizó.

Víctor Guerrero González subrayó que en caso de que se detecte un caso posible de infección por Coronavirus de inmediato se suspenderán todas las actividades en el centro escolar de que se trate y se dará aviso a las autoridades de salud.

Llamó a mantenerse informados a través de cuentas oficiales para estar al tanto de las recomendaciones y de la situación de este padecimiento en el estado, así como para aclarar dudas.

En caso de instituciones de Media Superior y Superior, cada subsistema y universidad puede tomar sus propias acciones en la semana del 17 al 20 de marzo y darlas a conocer a estudiantes y padres de familia.