Politica Regional

Ya le están llamando la tormenta perfecta por la crisis que puede provocar al alinearse en un mismo frente el problema sanitario con el coronavirus, la baja en el precio del petróleo, el cero crecimiento económico, caída del peso y un gobierno federal cerrado a convocar a la unidad de los mexicanos y necio y terco –AMLO– polarizando a la ciudadania con palabras ridiculas como esa de los «conservadores».

Lo mas grave es la falta de seriedad para tomar medidas preventivas contra la pandemia del coronavirus, pasando en Italia en un solo un día de 463 a 631 muertos y más de diez mil infectados. Tuvieron que poner a todo el país en cuarentena y en España hay 36 muertos hasta ayer y casi dos mil contagiados, aunque en China, origen del problema, la situación ha mejorado muchisimo.

Allá se toman medidas drásticas y a la vista y aquí en Mexico se conforman con conferencias de prensa y mensajes en la mañanera, pero no se anuncia una verdadera estrategia para impedir la proliferación de la enfermedad, simplemente la estructura hospitalaria nunca se daría abasto. Terrible, muy terrible tras los recortes abismales al sector salud y la desaparición del Seguro Popular.

TENEMOS BLINDAJE.- Lo más que nos dicen que tenemos blindaje y reservas por 157 mil millones de pesos del Fondo de Contingencias, pero no nos dicen que a ese fondo ya le gastaron la mitad, porque en realidad en el 2018 había 300 mil millones que les dejaron los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderó Hinojosa.

A los que nos han tocado vivir las crisis económicas desde los 70’s, sabemos lo que significa y el trabajo luego para reponer el nivel de vida y bienestar, sobre todo en los sectores más humildes, menoe mas que en esta ocasión AMLO no culpa a loa «conservadores» o neoliberales de esta ya llamada pandemia por la OMS.

AHÍ VIENE LA CTM.- Entre tanto, en lo que se registran nuevos partidos políticos, a la chita callando aquí ya les dieron registro en el IEE a las organizaciones políticas llamadas Alianza Progresista Sonorense impulsada por la CTM y que tendrá al frente a Lupita Gracia, una líder muy luchadora y entrona, esta central sigue y seguirá militando en el PRI.

Claro, APS todo bajo el comando de Javier Villarreal –dice Hilario Olea», quien tiene de couch de primera a Pancho Bojórquez, ustedes dirán, ah, pero si por colmillo se trata, que pero le ponen a la otra organización que se llama VOS Visión y Orden Sonora que encabeza Francisco García Gámez y Roderico Tapia, «insisto en que por colmillo político no paramos, y por lo mismo seguramente pronto habrá muchas noticias».

Por cierto, Javier Villarreal hizo un gran papel durante la Legislatura Local pasada como diputado pluri por el PRI, como lo está haciendo actualmente Armando Alcalá Alcaraz, quien no para de trabajar con y para la gente destinando todo el recurso del fondo legislativo para programas sociales y apoyos a la gente en obras, becas, lentes, apoyo al deporte y despensas y juguetes para los niños.

Distinto el tambien pluri por el mismo partido, Rogelio Diaz Brown, a quien se le pegó la mala maña del ex diputado Tinito Félix, de quedarse con ese tipo de recursos para engordar su «cochinito», ah, y cuando viene a Cajeme lo hace a escondidas, como nos dijo, reuniéndose con parte del que fuera su equipo, lo cual nos ratificó Rubén Bojórquez Salas.

Como también los diputados locales Raul Castelo Montaño y la esperanceña Ernestina Castro se quedan con ese jugoso y lucrativo recurso, como también lo hacen los diputados federales Javier Lamarque y Marco Antonio Carbajal, ah, el diputado local por el XVI Distrito, Orlando «Siri» Salido, entregó el miercoles una cancha de futbol sintetica en la Escuela Primaria «Luis Encinas».

En ese emotivo evento que empezó a las 8 de la mañana y donde los medios fueron atentidos por Alejandro Ruiz y el mismo Legislador, tanto el Director del plantel como maestros y alumnos le dieron las gracias al Siri cuyo primer tiró simbólico lo paró el porterito de manera espectacular. Ahi estudió toda la primaria el actual delegado de la SEC en el sur de Sonora, ingeniero Abraham Montijo Cervantes.

Luego, por la tarde, en el fraccionamiento Nuevo Amaneceres, el Diputado se tomó un cafecito a invitación de los vecinos del lugar. Ah, será en septiembre la simbólica pelea del Siri contra el Traviezo Arce a beneficio del DIF Municipal. Ahi cursó mi sobrina Cristina Irasema Bracamontes Camacho el 5to. y 6to. año, hoy fungiendo como SubProcuradora del Adulto Mayor del Gobierno del Estado en Hermosillo, y antes en eventos especiales en el Parque Infantil de ahi mismo.