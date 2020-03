Refuerza Sonora acciones preventivas y de capacitación por Coronavirus

Compartir ! tweet





* Llama Gobernadora a no bajar la guardia; se reúne con representantes del sector salud

Hermosillo, Sonora, marzo 12 de 2020.- Mantener monitoreo permanente sobre el comportamiento del Coronavirus (Covid-19) y seguir reforzando las acciones de prevención, capacitación y simulacros en hospitales y unidades médicas, así como difusión de información y protocolos para la ciudadanía en general, fueron las instrucciones de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al encabezar la reunión de Gabinete de Salud.

Aun cuando hasta el momento en Sonora no se han presentado casos, la mandataria estatal instruyó a seguir capacitando al personal del sector salud, efectuar simulacros continuos en los hospitales y unidades médicas y reforzar las acciones de información y de prevención a la población sonorense, para que exista claridad sobre los riesgos y las medidas que se pueden tomar para evitar probables contagios.

La gobernadora Pavlovich acompañada por los secretarios de Salud, Enrique Clausen Iberri, de Gobierno, Miguel Pompa Corella; Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal; y de Pedro Ángel Contreras, director de Isssteson; aseguró que, desde el 15 de enero, se iniciaron las observaciones sobre el comportamiento epidemiológico del Coronavirus, por lo que el sector salud en Sonora se encuentra listo y atendiendo las recomendaciones de organismos y dependencias internacionales, nacionales y estatales, para prevenir y atender, en caso de que lleguen a registrarse casos.

“Lo que nos queda es seguir educando a nuestra población, seguir muy atentos con la prevención y por supuesto estar preparados en los hospitales mediante los simulacros, que quiero que se aumenten”, dijo.

Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, señaló que en esta fase preventiva se realizan acciones de vigilancia activa en el aeropuerto, se tienen campañas de información activas con material educativo distribuido en las seis jurisdicciones sanitarias; volantes; carteles; espectaculares; promocionales en taxis y en redes sociales.

Destacó que el sector salud en Sonora ha capacitado con protocolos y manuales a su personal, además de estar preparado en caso de presentarse casos de Coronavirus, y llevar a cabo la atención pertinente; además de que el Laboratorio Estatal está preparado para llevar a cabo las funciones necesarias y con personal capacitado.

Por su parte, Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, entregó a la gobernadora Pavlovich el Plan de Contingencia para Prevenir, Atender y Controlar, que se lleva a cabo por la Secretaría de Salud y destacó que se llevan a cabo las acciones de prevención necesarias, con planes de contingencia listos en hospitales y unidades médicas, con médicos y personal preparado y capacitado para cualquier contingencia, teniendo el sector salud en Sonora la capacidad de respuesta adecuada.

“Quisiera expresarle la confianza que tenemos en el trabajo que realizamos como sector salud, porque la experiencia que tenemos acumulada desde hace muchos años de haber enfrentado diversas epidemias nos permite tener capacidad de respuesta, planes y recursos que pueden ser aplicados a diferentes tipos de epidemias, incluida ésta”, afirmó.

Dijo que hay capacidad de respuesta con recursos y planes para afrontar esta epidemia mundial con tratamientos de medicamentos específicos distribuidos en hospitales y unidades de primer nivel, así como tratamientos adicionales como reserva estratégica de ser necesario, y para pacientes con mayor severidad o graves se tienen tratamientos de un antiviral de mayor especificidad

Se tiene además una red de epidemiólogos en unidades de primer nivel y hospitales del sector salud, así como vehículos destinados a acciones de vigilancia epidemiológica; en todo el sector salud tienen 425 unidades dentro de vigilancia epidemiológica, listas para notificar cuando haya alguna sospecha de casos y se pusieron en marcha brigadas de vigilancia epidemiológica que realizan búsqueda intencionada de casos sospechosos en todo el estado.

Durante la reunión donde se presentaron los trajes especiales con los cuales los médicos atenderán a los afectados de Coronavirus, Álvarez Hernández señaló que todos los médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud están ocupados en capacitarse, así como en entender la enfermedad y acopiarse de todos los recursos posibles para poder hacer frente a la eventual llegada del virus que se transmite por el contacto de secreciones respiratorias.

Por lo que, añadió, es importante seguir las recomendaciones que se emiten de las cuentas y páginas oficiales de la Secretaría de Salud, así como los mensajes validados de orden científico y no compartir la información que no está validada científicamente, ya que puede generar desinformación e incertidumbre.

El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades añadió que constantemente se tiene comunicación directa con la dependencia de Salud en Arizona, donde se mantiene la vigilancia e intercambio de información.

Presentes: Jesús Contreras Soto, director del HIES-HIMES; Marcos Serrato, director del Hospital General del Estado; Lorena Robles Ruiz, titular de la Coesprisson; Clemente Baltierra Ochoa, director de Hospitales y Raymundo López Vucovich, asesor de la Secretaría de Salud.

Coronavirus Covid-19

• Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común, hasta enfermedades respiratorias más graves.

• Se transmite a través de gotas de saliva expulsadas al toser y estornudar, al tocar o estrechar la mano de una persona infectada o al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus.

• Los síntomas incluyen: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza y en los casos más graves, dificultad para respirar.

• Se indica tratamiento médico

Recomendaciones de la OMS para luchar globalmente contra el Coronavirus

• Lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón, o utilizar alcohol-gel desinfectante.

• Al estornudar o toser, cubrirse nariz y boca con un pañuelo o con el ángulo interno del brazo.

• Evitar el contacto directo con personas enfermas; si se está enfermo, se recomienda quedarse en casa y llamar al médico.

• Evitar los desplazamientos si se tiene fiebre o tos.

• En caso de enfermarse, permanecer en casa, separarse del resto de la familia y utilizar diferentes cubiertos y platos.

• Llamar al médico si se nota la falta de aliento.

• En caso de vivir en una comunidad afectada, es comprensible sentir ansiedad. Buscar la manera de ayudar.

• Si se enferma durante un vuelo, informar inmediatamente a la tripulación.

• Limpiar superficies de trabajo y la cocina.

• Asegurarse de que la información sobre el Coronavirus procede de fuentes fiables.

• Si se tienen más de 60 años o problemas de salud, tomar precauciones extra, evitando zonas concurridas o lugares donde podría haber contacto con potenciales enfermos.