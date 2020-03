Politica Regional

Compartir ! tweet





Por Durazo, Guevara en la mira…Y esto, considera el analista político Enrique Aranda, sólo para favorecer el posicionamiento de Alfonso Durazo, ante quienes pudieran ser nominados por el PAN y el PRI para disputarle el gobierno estatal…COINCIDO CON con Mario Rivas, el de no recordar haber visto tan enojado a Ricardo Bours Castelo en un “tuiter” de esta semana desde Agua Prieta detallando el abuso y presumible transa y corrupción cometido en la fallida construcción de un fraccionamiento alejadito de Agua Prieta… Provechoso el acercamiento del Alcalde Sergio Pablo Mariscal, el domingo en Hermosillo con el nuevo dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, evento en el que habló a nombre de los alcaldes del sur de Sonora y a invitación del munícipe en fecha próxima visitará Ciudad Obregón!

De consumarse en las próximas semanas, como presumiblemente deberá ocurrir, la formal imputación de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, por el supuesto desvío y/o malversación de recursos públicos por, al menos, 50 millones de pesos, Andrés Manuel López Obrador y Morena, su partido, habrán dado un primer paso hacia el eventual relevo de Alfonso Durazo Montaño en el gabinete para iniciar el “abordaje electoral” por la gubernatura de Sonora, indica el analista político nacional, Enrique Aranda.

A cargo de la funcional Irma Eréndira Sandoval, en efecto, el proceso que sigue en contra de la exvelocista la Función Pública y respecto de cuyo eventual resultado —¡cuando están en marcha aún las indagatorias del caso!— realizó ya un “adelanto” ella misma, avanza al ritmo presuntamente determinado “por instancias superiores” con miras a empatar el eventual relevo del sonorense —“por parte de algún militar o alguien más avezado y con experiencia en el manejo de asuntos de seguridad…”— con el arranque de la puja por la posición que ocupa ahora la priista Claudia Pavlovich.

Y esto, considera Aranda, no sólo para favorecer el posicionamiento de Durazo Montaño, expriista y expanista por cierto, ante quienes pudieran ser nominados por Acción Nacional y el Revolucionario Institucional para disputarle el gobierno estatal sino, esencialmente, para dejar claro que “será él, y nadie más, quien con el absoluto respaldo del lopezobradorismo sea ungido candidato por parte de Morena y no como en algún momento se previó y no pocos en la norteña entidad asumieron con simpatía a la ex medallista olímpica.

Todo, pues, parece estar enfilado al más alto nivel del gobierno de la 4T y su partido para avanzar en la definición y eventual posicionamiento de quienes, en 2021, intentarán acrecentar el número de gubernaturas estatales bajo control del oficialismo. Sonora es apenas un primer ejemplo, pero, a decir de quienes participan en el “operativo electoral” de YSQ, lo mismo ocurre en el resto de las entidades donde el Palacio de Gobierno estará en juego.

Entre tanto, provechoso el acercamiento del Alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, antier domingo en Hermosillo con el nuevo dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, evento al que asistieron otros presidentes municipales, diputados locales y federales de esa marca política, dejando muy buenos comentarios el nuevo líder morenista, según nos comentaron.

Mariscal Alvarado abordó el tema del impulso al municipalismo dentro de la 4t. Transformación a nombre de los alcaldes del sur de Sonora y enfatizó la importancia de la unidad partidaria de cara a los escenarios que se avecinan, en tanto, Ramírez Cuellar se comprometió a visitar Cajeme en una fecha cercana para cerrar filas en torno a un proyecto de futuro que los integre a todos.

Llamó la atención que fue Sonora el primer punto a visitar por parte del nuevo líder nacional de Morena, quien a invitación personal del munícipe en fecha próxima visitará Cajeme, todo ello para coraje y envidia de Bernabito Arana, quien se autoconsidera el “líder” de Morena en Cajeme, yédole muy buen en esta 4T, pues aparte de tirar el pijo trae una flamante Ford “Lobo” 2020 que ya quisiera el mismito Andrés Manuel López Obrador. Que desfachatez y cinismo de este vividor de la política!

En otros asuntos, coincido con Mario Rivas, el de no recordar haber visto tan enojado a Ricardo Bours Castelo en un “tuiter” de esta semana desde Agua Prieta detallando el abuso y presumible transa y corrupción cometido en la fallida construcción de un fraccionamiento alejadito de Agua Prieta.

Desde su automóvil, rodando lentamente y enfocando el camino adelante, iba narrando lo que sus asombrados ojos veían a la vera de la carretera, toda construida con concreto hidráulico…

Enorme la distancia que los trabajadores tuvieron que recorrer para terminar esa carretera, con altas especificaciones técnicas, que parte de las orillas de Agua Prieta hasta una distancia lejana, al poniente de esa población…

RICARDO BOURS CASTELO, describe el alumbrado que se introdujo instalado a una de las veras del camino. Al fondo, señala un “pueblo fantasma”, cuyas casitas están abandonadas y, al final del caserío, se levanta una espléndida (y “afrentosa”, diría Ricardo) casa campestre, con jardín y todos los enseres propios de una casona solariega donde se realizan grandes encuentros del dueño con amigos o socios o clientes futuros.

En un terreno de aproximadamente 2 mil hectáreas, donde VICENTE TERÁN “El Mijito”, construyó hace tiempo, cuando él o su señora esposa, doña IRMA VILLALOBOS estaba en el poder municipal, la carretera de concreto hidráulico, con alumbrado que ya lo quisieran algunos municipios, y kilómetros adelante, al poniente, las casitas que supuestamente serían para beneficiar a la gente más menesterosa…

Cuentan algunos lugareños que el módulo habitacional se llevó a cabo con un crédito gestionado por la Secretaría de Desarrollo Social, de aproximadamente 350 millones de pesos. Que las casas fueron vendidas y algunas regaladas a lideresas cercanas a la familia Terán-Villalobos, si bien ahora todo luce desolado, como lo describe el político cajemense Ricardo Bours.

El tema aguanta un rato y habrá que darle continuidad textualizando la descripción del aspirante independiente al Gobierno del Estado.