Marea Brava

LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA, de la comunidad LA TINAJERA, se encuentra en total abandono, y nadie hace algo por remedirlo. Dicen, que el Director del plantel y un maestro en turno, son los responsables de este problema.

Eduardo Flores

AL PAREJO SE UTILISE EL TRASCABO, dijo el Ing. Rodrigo Bours Castelo, regidor INDEPENDIENTE, dice que para garantizar una solución definitiva a la cartera vencida de más de 1300 millones de pesos que se adeudan al OOMAPASC, el Director General Roberto Gamboa García, debe primeramente iniciar y terminar el programa REGULARIZATE por la ZONA NORTE, Villas del Nainari, Villa Itson, Bellavista, entre otras colonias de clase media, las cuales, adeudan importantes cantidades de dinero al organismo en agua potable…-

SI NO PAGAN, que les corten el suministro…- “TODOS debemos pagar los adeudos del suministro de agua a este organismo operador”…- DESPUES, dijo, al resto de la población, que se pase a revisar caso por caso a las familias de todas las colonias populares del municipio, para identificar aquellas que no puedan pagar su consumo, a los cuales, se les dará un trato preferencial, el cual, se aplicará a través de un estudio socio-económico, para saber si puede o no puede pagar su consumo del vital líquido, y el resto, que pague como pueda, y lo podrá hacer en convenio…- Con el rescate de la cartera vencida, se podrá solucionar gran parte de los problemas que tiene el H. Ayuntamiento de Cajeme…-

ESTO ES UNA MUESTRA DE QUE RODRIGO BOURS, trabaja de la mano del Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, pues es preocupante la grave situación financiera por la que atraviesa el Organismo Operador…- “Nadie debe ser omiso al llamado que nos hace el Organismo, ya que todos ocupamos de un mejor servicio de calidad y para ello, tenemos que cumplir como buenos contribuyentes”…-

JUNTOS SACAREMOS A CAJEME ADELANTE, agregó, el regidor INDEPENDIENTE………..- A MI PUNTO DE VISTA, Rodrigo Bours Castelo, se preocupa por los que menos tienen, y quiere que primeramente el OOMAPASC de Cajeme, inicie y termine en la zona Norte, el Programa REGULARIZATE…- LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA, de la comunidad LA TINAJERA, se encuentra en total abandono, y nadie hace algo por remedirlo. Dicen, que el Director del plantel y un maestro en turno, son los responsables de este problema, ya que pocas veces dan clases a los niños del lugar, y se presentan desesperadamente a cobrar la renta anual de la parcela escolar Ejidal, la cual, mal utilizan, pues es para el conocimiento educativo de los niños, pero, ellos cobran una jugosa ganancia por el orden de los 50 mil pesos.

Estos fraudulento maestros, jamás, rinden un informe de actividades a los padres de familia del lugar, y se sospecha, que el supervisor escolar, podría estar involucrado , ya que el sector educativo del estado, les destina la suma de más de cien mil pesos anuales por concepto educativo de tiempo completo, pero, no es así…-

ADEMAS URGE LA PRESENCIA DEL Dr. José Antonio Alvidres, de la Secretaria de Salud Estatal, para que les exija una reparación completa de los sanitarios del plantel, ya que los actuales, se encuentran en condiciones reprobables, y por salud, es necesario se tomen las medidas pertinentes, para garantizar la salud de los niños de esta comunidad rural…-

ME INFORMARON, que el titular de la SEC, Maestro, Abraham Montijo Cervantes, hizo acto de presencia por una denuncia anónima, pero, se desconoce cuáles fueron sus instrucciones para este par de leperos que han vivido por años de los beneficios de los niños de la comunidad La Tinajera. A PRISION DEBEN IR ESTE PAR DE LADRONES……- CUANDO Montijo Cervantes, tomó el mando de la SEC, dijo que continuaría fortaleciendo la calidad del servicio educativo que se le brinda a la comunidad escolar…- Y ESPERO Y LO CUMPLA…- ¿O, ya será socio de esta par de leperos?…- Buscaré a todos mañana, y plasmaré en fotografía y video lo que encuentre en este plantel educativo. Emiliano Zapata………….-

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, edificio de calle 300 y Jalisco, hace una atenta invitación a todas las mujeres cajemenses a recibir clases de defensa personal. Todas las interesadas, deberán presentarse en el edificio de la corporación, para recibir las instrucciones de lo que deberán presentar para su registro.

NO TE QUEDES FUERA, ven y aprovecha esta oportunidad. NO TE LO PUEDES PERDER…- LA MARCHA FEMINISTA DE HERMOSILLO, queda totalmente reprobada por mi persona y por toda la sociedad en general. Yo estoy a favor de los derechos de la mujer, pero, no estoy de acuerdo que realicen actos vandálicos y criminales, como lo que hicieron en su famosa MARCHA. Destruyeron edificios históricos de nuestro estado, y principalmente la Iglesia de Dios, nuestra CATEDRAL. MI ODIO Y MI REPUDIO, para esas mujeres que se les permitió marchar en plena IMPUNIDAD, destruyendo todo a su paso…- ALGO DEBE hacer la Fiscal del Estado, Lic. Claudia Irindira Contreras, pues los destrozos son considerables en nuestra capital, destruyendo todo como unas verdaderas criminales, se les debe tratar como lo que son, unas vulgares delincuentes y como tal, hay que tratarlos, porque atentar contra la Casa del Pueblo en una próxima marcha, podría quedar mucha sangre derramada por las calles por culpa de las autoridades municipales y estatales…- RECUERDEN QUE AHÍ, ES OTRA COSA…- NO SE EQUIVOQUEN………….- !!CUIDADO!!………- HUBO TOLERANCIA DE MAS, POR TODO EL PAIS. POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71