México no esconde información de coronavirus: López Obrador

México mantendrá su actual estrategia para evitar la propagación del Coronavirus y por el momento no se tomarán medidas extremas, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa reiteró que su gobierno no oculta información acerca de la situación que se vive con el Covid19 y reiteró que México está preparado en caso de que haya mayores afectaciones.

¿No se está ocultando información?, se le cuestionó al presidente.

“No, no somos nosotros conservadores, mentirosos, hipócritas… estamos informando todos los días sobre este tema y la verdad con mucho profesionalismo y lo estamos haciendo antes que otros”, puntualizó el titular del Ejecutivo.

Desde hace dos semanas se realiza una rueda de prensa todas las noches para informar acerca de la contención del Coronavirus en el país, en la que se actualiza el número de personas infectadas, que a la fecha suman ocho, y de los casos sospechosos.

De acuerdo con el presidente, México tiene a personal capacitado para hacer frente a la situación.

“Tenemos a los mejores expertos atendiendo este asunto, médicos, científicos que están ocupados de la atención de este asunto para evitar contagios… por ejemplo, el presidente de Colombia me dijo que sus médicos que atienden este tema se capacitaron en México”, explicó López Obrador.

Cabe señalar que en los Estados Unidos se han comenzado a tomar medidas extremas ante la aparición del virus en Texas y California a suspender o diferir actividades públicas e incluso se analiza la cancelación de juegos de ligas deportivas profesionales.

Además, se ha advertido a los estudiantes de universidades que inician sus vacaciones de primavera que no retornen a sus campus hasta nuevo aviso. México es uno de los principales destinos de los springbreakers estadounidenses.

La Organización Mundial de la Salud reconoció que está cerca de declararse una pandemia por el Covid19. Tomado de Excelsior.