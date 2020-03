¿Habrá o no puente el 16 de marzo?

Compartir ! tweet





* Existe una preocupación sobre el impacto que podría tener la eliminación de los ‘puentes’ vacacionales, especialmente para el turismo interno del país

Después de que el gobierno federal anunciara su intención, semanas atrás, de cancelar los puentes vacacionales, surgió en redes sociales la inquietud de saber si el próximo 16 de marzo habrá descanso obligatorio.

La respuesta es sí, porque aún no se realiza oficialmente paso alguno para la eliminación de esos días festivos. Y los mismos diputados rechazan eliminar los puentes vacacionales.

El pasado 13 de febrero, el presidente de la Comisión de Turismo, Luis Javier Alegre Salazar, dijo que existe una preocupación sobre el impacto que podría tener la eliminación de los «puentes» vacacionales, especialmente para el turismo interno del país, ya que no hay una entidad federativa que no tenga interés en ese sector.

Durante la sesión de la instancia legislativa, el diputado morenista dijo que el sector turístico emplea de manera directa a más de cuatro millones de mexicanas y mexicanos y de manera indirecta a más de 10 millones. «Es una industria que le da empleo a dos sectores vulnerables de nuestro país: que son los jóvenes y las mujeres».

Su compañera de bancada Abelina López Rodríguez señaló que quitar los puentes largos perjudicaría a estados como Guerrero. «Nosotros vivimos del turismo, no podré avalar lo que afectará al estado».

La panista Dulce Alejandra García Morlan consideró necesaria una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Turismo, ya que hay temas pendientes y se manifestó en contra de la propuesta de desaparecer los fines de semana largos.

De Morena, la diputada Rosa María Bayardo Cabrera dijo que el Presidente de la República acierta en el diagnóstico de recuperación de una conciencia cívica, no obstante no sería el mejor camino de cancelar los fines de semana largos, se tiene que retomar y discutir a fondo esa propuesta.

Clementina Marta Dekker Gómez diputada, del PT, indicó que es importante rescatar los días históricos, pero eliminar los puentes significa una afectación fuerte a la derrama económica y en el sector turístico, por supuesto, muchísimo.

O LA IDEA DE BAUTIZARLOS

Una de las propuestas del sector turístico para mantener los fines de semana largos es que lleven el nombre de la conmemoración, además de retomar los concursos escolares a fin de fortalecer la memoria histórica nacional.

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) fijó su postura de mantener los puentes de asueto, y de ahí la propuesta.

Planteó que podrían llamarse, por ejemplo «el fin de semana de la Revolución, del Benemérito de las Américas, de la Constitución, entre otros, lo cual abonaría al fortalecimiento de la memoria histórica”.

El dirigente del organismo empresarial detalló que las autoridades estatales y federales deben de promover los valores cívicos, que podría ser a través de campañas de difusión e inclusión en los programas educativos.

López Campos señaló que el tema de las efemérides cívicas debe estar en la memoria de los estudiantes, desde su infancia en la familia, hasta su paso por las aulas.

El empresario subrayó que dichas fechas deben de ser recordadas el día que tuvieron lugar, que es cuando los maestros pueden hablar del tema; mientras que la Secretaría de Educación debe motivar a los estudiantes de todos los niveles a participar en actividades relacionadas.

Propuso que en los centros de trabajo se podría realizar una ceremonia conmemorativa, de tal manera que todos los mexicanos tengan presenten el significado de dicha fecha.

Aseguró que la Concanaco Servytur mantendrá su gestión para evitar que se pierdan los fines de semana largos, ya que con ello se aumenta la competitividad de las empresas, se fomenta el turismo local y nacional. Tomado de Excelsior.