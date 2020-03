Deportistas fallecidos en accidente en Sonora acudieron a Obregón a torneo amistoso

Compartir ! tweet





* En esta ocasión, dijo, acudieron al encuentro 24 boxeadores de Puerto Peñasco, 12 de Nogales y de Obregón participaron alrededor de 200.

CIUDAD OBREGÓN.- Los jóvenes boxeadores accidentados la madrugada de este domingo en la carretera Hermosillo-Nogales, donde fallecieran 6 personas, acudieron a Ciudad Obregón a un “torneo amistoso” organizado por la Liga Municipal de Box de Cajeme al lado de deportistas de Nogales y locales.

Misael Cabrera, presidente de la Liga de Boxeo de Cajeme, dijo que la visita no fue a un evento formal, como tal, si no que cada cierto tiempo las ligas de boxeo de los diferentes municipios del estado se organizan para reunirse y “foguear” a los jóvenes entre ellos.

Aprovechan estas reuniones para reforzar los conocimientos de los deportistas que participan, y para que tengan la oportunidad de una contienda con un boxeador al que no le conocen la técnica, resaltó.

“Los boxeadores de otras partes nos visitan y a veces nosotros vamos a otros lados, organizamos peleas de exhibición sin jueces, para también ir reforzando la selección Sonora”, añadió.

Agregó que aunque hay ganadores por pelea, no se les otorgan premios, ni reconocimientos por que son peleas de entrenamiento.

El también entrenador lamentó lo sucedido y externó sus condolencias a los familiares de los afectados.

En el accidente fallecieron 4 adultos y dos menores; los adultos muertos en el percance son Jonatán Oroz Gámez, de 61 años de edad, y Mario Gaxiola, de 63, de acuerdo con las autoridades; mientras que los menores están dos identificados: Víctor, de 17 años, y Juan C., de 14.