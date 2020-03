En privado, Durazo acusa a Ana Guevara de cerrar una alianza «non sancta» con Pavlovich

Compartir ! tweet





* El titular de Seguridad cree que la gobernadora movilizará todo su poder para tener una sucesora «a modo». Tellez se radicaliza.

El titular de la Secretaría de Seguridad, Alfonso Durazo, ya tiene su cabeza en Sonora. Y esa ambición silenciosa, pero conocida por todo el Gabinete, es la principal crítica que recibe entre algunos generales. La más reciente, como explicó LPO, es la queja que se instaló en el entorno de Audomaro Martínez por la «grilla» sobre el estado de salud del jefe de inteligencia de la 4T.

Durazo sabe que los magros resultados en el combate a la violencia no le juegan a favor para conseguir la candidatura en Morena, aunque en las Fuerzas no verían con malos ojos este movimiento político, que implicaría acaso un cambio positivo en el control de la estrategia de seguridad.

El secretario, sin embargo, tomó la decisión correcta al cerrar filas con Bertha Luján y alejarse de Yeidckol Polevnsky, cuya relación con el Presidente está muy dañada. Un gesto que, en el medio de una pelea intestina en Morena, lo dejó del lado de los ganadores. O al menos por ahora.

Pero hay otros tiradores. Acaso la principal rival -a los ojos de Durazo- sea Ana Guevara, la titular de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). La potencia electoral de la atleta reconvertida en política parece su arma más fuerte: las encuestas de varios partidos la colocan como la más competitiva.

También tiene flancos débiles, que Durazo quiere aprovechar. Por estos días, Guevara enfrenta una investigación de la Secretaría de la Función Pública por posibles irregularidades en el manejo de 50.8 millones de pesos que corresponden al fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

En privado, Durazo repite que Guevara conserva una alianza «non sancta» con Claudia Pavlovich, quien -según su teoría- movilizaría las estructuras del PRI sonorense en favor de la ex atleta, siempre bajo la premisa de conseguir una sucesora «a modo».

Este relato se construye sobre un pasado reciente muy concreto: Guevara declinó a su candidatura para la gubernatura de Sonora, y pidió públicamente votar por Pavlovich en 2015. Ocurrió en medio de una investigación por presunta defraudación fiscal, que el Gobierno de Enrique Peña Nieto perdonaría un mes después de su declinación.

La entonces senadora del PT se plegaba de ese modo a la estrategia del Profe Anaya, cuyo instituto político funcionaba como un virtual satélite del PRI, en un extraño modo de supervivencia.

Quien parece disfrutar de esta interna silenciosa pero caliente, es la senadora sonorense Lilly Tellez, cuyo discurso conservador y cada vez más reaccionario en temas como el aborto o la legalización del aborto, parecen impactar de forma positiva en los sondeos de Sonora.

Los asesores de Tellez parecen haber comprendido que un sector muy importante del electorado sonorense -como ocurre en tantos otros estados- sigue siendo conservador. Un conocimiento que también atesoró AMLO, quien esquivó siempre definiciones en temas polémicos, como el aborto, el matrimonio igualitario o la legalización de estupefacientes.

No es la aritmética de Tellez, que cree que sus discursos conservadores le alimentan su perfil de candidata en Sonora. «Parece que buscan legalizar a narcos», dijo en medio del debate por la legalización de la marihuana. «El primer feminicidio ocurre con el aborto», sentenció en medio del creciente movimiento feminista en México.