Cero tolerancia al acoso y al hostigamiento contra las mujeres en Sonora

* Firma gobernadora Pavlovich Pacto Por Las Mujeres de Sonora junto a titulares de los Poderes Judicial y Legislativo y órganos autónomos

* Presentan Centro de Justicia para las Mujeres ubicado en Hermosillo que ofrecerá atención protección, y acompañamiento a las mujeres víctimas de delitos de género y de violencia en Sonora

Hermosillo, Sonora, marzo 8 del 2020.- Para avanzar a mayor velocidad en los esfuerzos por instrumentar y operar mecanismos y prevenir, atender, dar seguimiento, sancionar y erradicar el acoso sexual y el hostigamiento contra las mujeres, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano firmó el Pacto por las Mujeres de Sonora junto a integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como Órganos Autónomos y anunció que en breve iniciará operaciones del Centro de Justicia para las Mujeres ubicado en Hermosillo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este domingo 8 de marzo, y junto a la presidenta del Congreso del Estado, María Magdalena Uribe Peña, y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia Francisco Gutiérrez Rodríguez, la mandataria encabezó la ceremonia de Compromiso por y para las Mujeres Sonorenses, donde se firmó este pacto con el cual se reforzarán las acciones transversales y coordinadas, para avanzar a mayor velocidad, en la atención a uno de los principales reclamos de las mujeres sonorenses: la cero tolerancia al acoso y al hostigamiento.

Ante mujeres indígenas, estudiantes, policías, enfermeras y profesionistas, la mandataria estatal destacó la lucha que han abanderado por años miles de mujeres para lograr derechos políticos y avanzar hasta lograr una posición de poder, sin embargo, dijo, aún siguen temas pendientes, en especial el rubro de la violencia y el acoso, del que muchas mujeres, sobre todo las más vulnerables son sujetas todos los días.

“Se los digo con conocimiento de causa porque recorro mis comunidades y mis municipios, y me encuentro a esa mujer indígena, a esa mujer que sigue siendo violentada y que a veces todavía en estos años pareciese normal, no es normal y no es lo común, por eso levanto mi voz para todas, para que nos escuchen fuerte, cuando dañen a una, vamos a responder todas, sobre todo de las que más lo necesitan y que más necesitan de estos compromisos de nosotros los funcionarios de gobierno”, aseveró.

La gobernadora Pavlovich, expresó que teniendo conciencia plena de esas dificultades, habiéndolas vivido en carne propia, ha impulsado todas las iniciativas necesarias, para que las generaciones de mujeres que vienen, tengan la brecha andada, el camino con menos piedras, y puedan lograr sus metas con menos dificultades.

“Quiero que se escuche mi voz fuerte el día de hoy, junto a la de todas ustedes, las mujeres Seris que aquí nos acompañan, las adolescentes, las niñas y las jóvenes que están aquí, del Cecyte, de las escuelas primarias, de las escuelas secundarias, de las servidoras públicas, de las policías, pero sobre todo, insisto, de todas aquellas que todavía no tienen voz aún en este 2020; por eso es un compromiso muy fuerte el que emprendemos el día de hoy”, reiteró.

Blanca Saldaña López, titular del Instituto Sonorense de las Mujeres explicó que, en un plazo no mayor a 120 días, se habrán de implementar los protocolos de prevención, atención, seguimiento y erradicación de estos actos que vulneran los derechos de las mujeres en el estado, y se informará a esta mesa los avances logrados, a través del Instituto Sonorense de la Mujer y del Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización.

El documento firmado por representantes de todos los poderes e instituciones del Estado de Sonora, señala textualmente que: “Hacemos este pacto público, con las mujeres de Sonora, con las que laboran en nuestras oficinas, con las que son atendidas por nuestras instituciones, con las ciudadanas, todas y cada una de ellas, para que la vida libre de esta violencia que lastima la dignidad y la integridad física, moral y emocional, sea una realidad”.

Centro de Justicia para las Mujeres

Durante la firma del Pacto Por las Mujeres de Sonora, se presentó el proyecto del Centro de Justicia para las Mujeres en Hermosillo el cual, anunció la gobernadora Pavloivich, iniciará operaciones el próximo 22 de marzo.

Este centro, construido con recursos estatales a través de Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, forma parte del Complejo Integral de Procuración de Justicia (Ciudad de la Justicia) ubicado a un costado del Cereso 1, con un 98 por ciento de avance.

Claudia Indira Contreras Córdova, Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora dijo que este Centro operará bajo la tutela de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, y atenderá a las mujeres víctimas de delitos de género, y a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos, brindando atención de todas las dependencias e instituciones a las que les compete hacer efectivos los derechos de las mujeres y sus familias.

En la reunión, los titulares de la Secretarías de Gobierno; Infraestructura y Desarrollo Urbano; Seguridad Pública; Salud, Educación y Cultura; Desarrollo Social; Economía; Trabajo; Consejería Jurídica; además de DIF Sonora y Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Sonora, realizaron un compromiso de las actividades y la participación que realizarán en apoyo a las mujeres que ahí sean atendidas.

En ese sentido, la gobernadora Claudia Pavlovich dijo que en ese edificio se debe de dar la mejor atención con todo lo que las mujeres requieren como contar con traductoras para mujeres indígenas, con consejería jurídica apoyándolas, con la dirección general de notarías, entre otras.

“Voy a estar muy pendiente en las reuniones de gabinete dándole puntual seguimiento junto a mi jefa de Oficina Natalia Rivera de que todos los compromisos aquí adquiridos y dichos por cada uno de ustedes sean cumplidos; porque la gente no quiere palabras, nuestras mujeres no quieren palabras, quieren acciones concretas”, finalizó.

Presentes: Miguel Pompa, secretario de Gobierno; Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo; Ricardo Martínez Terrazas, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano; David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública; Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud; Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura; Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía; Manuel Puebla, secretario de Desarrollo Social; integrantes del gabinete legal y ampliado, así como las y los titulares y representantes de Órganos Autónomos.