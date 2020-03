LLEVA ALCALDE MARISCAL ALVARADO BENEFICIOS SOCIALES A FAMILIAS DE LA VALLE VERDE

Compartir ! tweet





* Más de 250 personas recibieron los servicios de la décimo séptima edición de la Caravana Comunitaria «Jóvenes por Cajeme»

Servicios de salud, instalación del mercadito rodante, en el que los vecinos adquieren productos de la canasta básica a costos muy accesibles, el bazar comunitario con venta de ropa y calzado a precios bajos, corte de cabello gratuito, vivero para fomentar el cuidado al medio ambiente, vacunación de mascotas y atención personalizada por parte del Oomapasc, entre otros servicios, promovió el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado al encabezar la XVII Caravana Comunitaria «Jóvenes por Cajeme» que benefició a las familias de la colonia Valle Verde.

En esta edición se contó además con la presencia del personal del CREAD, quienes llevaron platicas de concientización sobre el no uso de drogas y alcohol, además de que los niños de sexto grado de la escuela primaria «Centauro el Norte» expusieron sus trabajos sobre la Cultura de la Paz.

El Presidente Municipal reconoció el trabajo que el Instituto Cajemense de la Juventud ha puesto en marcha para llevar estas acciones comunitarias que contribuyen a mejorar el desarrollo de la población de escasos recursos y elevar su calidad de vida.

Señaló que la caravana comunitaria es un esquema flexible que permite tener más cobertura y poder atender a un mayor número de ciudadanos, porque se trata de brindar los servicios, acercar las dependencias del Ayuntamiento, y otras externas, con el fin de mantener proximidad con la comunidad y que estas acciones sea efectivas sin intermediaciones para que las familias en cada una de las colonias sigan recibiendo los beneficios.

El munícipe invitó a las familias de esta colonia y de las colonias aledañas a que aprovechen los servicios prácticamente gratuitos, además los exhortó a que se inscriban en los diferentes programas sociales de la federación, para que puedan gozar de los incentivos económicos para adultos mayores, personas con alguna discapacidad, becas estudiantiles para los diferentes niveles educativos, apoyos a madres solteras y personas en situación extraordinaria.

Agregó que, en ese sentido a través de la Dirección de Comisarías y Delegaciones y de otras dependencias municipales, se está levantando un padrón para presentar los casos ante la Secretaría del Bienestar a nivel nacional, así como para conocer las causas del por qué las personas no están aún inscritas en estos apoyos y buscar la manera de ayudarles con los trámites necesarios.

El Director del Instituto Cajemense de la Juventud, Juan Alfonso González Olivarría señaló que, en coordinación con la Secretaría del Bienestar, se acercan servicios asistenciales a los vecinos de los sectores más vulnerables del municipio, tanto de la zona urbana como al área rural.

Añadió que además de los servicios ya mencionados también se implementaron los programas «Si no lo usas, dónalo», a través del cual se les proporcionan accesorios útiles a los beneficiados, «Ponte al Día» de Tesorería y «Dejando huella en tu colonia», mismo que consiste en recuperar los espacios públicos, se aplicaron vacunas antirrábicas a las mascotas del vecindario y se brindaron acciones de corte de cabello gratuito por parte de ICATSON.

Estuvieron presentes, el Director de Salud Municipal, Nelson Ibarra Páez; el Director de Asuntos Indígenas, Leonel Reyes; el Gerente del Padrón de Usuarios del Oomapasc, Roberto Garza; Jorge Reynoso Mireles, del CREAD y el maestro Juan José Aguilera de la escuela «Centauro del Norte».