“No son tamalitos de Chipilín”, dice AMLO sobre defensa de Lozoya

* El reconocido abogado sería quien asuma la defensa del ex funcionario de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Ciudad de México (GH).-El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la defensa de Emilio Lozoya Austin “no son tamalitos de chipilín” al ser cuestionado sobre Baltasar Garzón, el abogado que ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en España.

Los abogados suelen ser buenos cuando se trata de juzgar una causa justa; juzgar a Pinochet, pero si se trata de defender a un posible defraudador por muy bueno que sea el abogado”, dijo.

“¿Va a perder?”, le preguntó un reportero.

“No me puedo adelantar a esto, pero la tiene difícil; no son tamalitos de chipilín”, contestó.

El tamal de chipilín es un alimento tradicional originario de Chiapas a base de una planta silvestre de las región tropical de esa entidad.