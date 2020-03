Marea Brava

Compartir ! tweet





TENGO LAS MANOS LIMPIAS, LA FRENTE EN ALTO Y LA VOZ COMPLETA, esta es una administración del pueblo y para el pueblo, dijo el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, ante el cuestionamiento de un comunicador, sobre la desaparición de 11 millones de pesos.

ACOSO SEXUAL, laboral y trato déspota, reciben sindicalizados, enfermeras y médicos especialistas en EL Hospital del ISSSTE de Ciudad Obregón.

Eduardo Flores

TODOS LOS PARTIDOS. NO quiero señalar a uno en especial, pero todos, están utilizando la bandera del FEMINICIDIO contra la mujer, para salir a las calles con un puñado de acarreadas a decir “Nosotros no te abandonaremos en tu lucha” y así, sucesivamente, te podría enumerar una serie de expresiones plasmadas en cartulinas que utilizaran todos los partidos en favor de las mujeres del país, estado y municipios…- YO RESPETO a la mujer, porque tuve a una gran mujer (mi madre) que me dio vida y la oportunidad de compartir la mía con otra gran mujer, que es la madre de mis hijos.

Por ello digo, EL FEMINICIDIO es homicidio calificado, pero, por intereses de grupos, se reclasifico, desde hace décadas, y lo definen bien, porque fue aprobado por la Cámara de Diputados Federal en diferentes tipo de atentados que se dan en contra de Mujeres de todo el país mexicano…- VAMOS A VER. Primero, te explicamos el concepto, causas, tipos y estadísticas del feminicidio en México. Cuál es la diferencia con el homicidio y su inclusión en el Código Penal…-

Para comprender más el tema de la violencia de género, te compartimos esta información sobre el feminicidio.