Politica Regional

Compartir ! tweet





Gran convocatoria ciudadana del alcalde Sergio Pablo Mariscal a la jornada de limpieza del pasado domingo… Don Alberto Anaya Gutiérrez, lider nacional y moral del P.T., desconoce las acciones de Jaime Moreno Berry… Ramón Flores, con el respaldo nacional del Partido del Trabajo a Ana Gabriela Guevara, se fortalece, y es el unico representante para el sur de Sonora… Sin distinciones o siglas partidistas, el diputado (PRI) Armando Alcalá participó el domingo en la Convocatoria del Ayuntamiento en el programa «Desempolvemos las calles»… Dip. Orlando Salido (PT), la gente del Distrito (XV-Morena) de Raul Castelo acude a él ante el abandono del pollo, como los casos de la Col. Allende y del fraccionamiento Primero de Mayo

Casual o no, pero al dia siguiente de la exitosa respuesta ciudadana del alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado al llamado de tomar la escoba y «desempolvar» las calles de la ciudad el domingo, enemigos politicos del edil se dieron a la tarea de iniciar una campaña en redes para solicitar al Congreso Local su desafuero.

Ni viendo atinan esos «contreras» y los del fuego amigo del mismo partido Morena, pues semejante campaña contra el Presidente Municipal la hubieran empezado en caso de que la movilizacion ciudadana del domingo hubiera sido un fracazo, siendo ademas muy plural ese magno evento que dio inicio a las 8:30 horas desde la estatua del indio yaqui.

Muy temprano o de «madrugada» para quienes acostumbran ese dia levantarse despuecito de las 9, haciendo sus participantes un gran esfuerzo, entre ellos el diputado (PRI) Armando Alcala Alcaraz, quien tuvo a bien subir fotos de su asistencia a sus redes sociales, lo mismo se vio por ahi al regidor (MC), Gustavo Almana Bórquez.

Y como nos decia esta semana en su mesa cafetera de medio dia en el San Jorge, el ex alcalde Don Sergio Gastélum de la Vega, acciones como estas hay que reconocer y aplaudir en lugar de esta «agarrados» los regidores en las sesiones del Cabildo. «Hay que apoyar al tocayo en esta acciones». Es por bien del mismo Cajeme, la ciudad», nos dijo entre sorbo y sorbo de rico café negro colado.

No trae caso mencionar a los regidores, diputados (a) locales y federales que no se solidarizaron en esta accion por la limpieza de nuestras calles, como la Miguel Alemán, bueno, tampoco se ha solidarizado los «legislineadores» federales de Morena por sus representados en materia de presupuesto federal y apoyos, dejando solo alcalde emanado de su propio partido, Morena.

De los legisladores federales de Morena, solo Arturo Bours que venido apoyando con becas a jovenes estudiantes y a emprendedores, coincidiendo con él un servidor y Toño Valdez Villanueva en «El Alamo» Café, de la Nainari casi con Sahuripa.

Como tampoco los diputados locales del mismo Morena como Ernestina Castro, Raul Castelo Montaño, quienes solo han hecho engordar sus cuentas bancarias y dar chamba a amigos cercanos y familiares al igual que Javier Lamarque Cano, distinto el caso del diputado (PT), Orlando «Siri» Salido, quien sea lo que sea o lo que se dice de él, es el unico legislador de l Coalición Juntos Haremos Historia que le ha respondido a la gente.

Incluso a la gente humilde Distrito XV que deberia de atender el baquetas del pollito Castelo, a quien por cierto le solicitaron un apoyo deportistas de la Colonia Allende para comprar cesped artificial para el campo de futbol, pero, al no darles la cara, acudieron con el Siri Salido, quien si les cumplió sin siquiera pertenecer ese poblado rural a su Distrito, y aqui cerquita, el mismo Orlando está apoyando para remodelar la unidad deportiva del fraccionamiento Primero de Mayo tras negarse el pollo pese a ser su Distrito.

Descalifica dirigencia del PT a Moreno Berry

La dirigencia nacional del Partido del Trabajo descalificó las declaraciones que a nombre de esta organización política ha hecho recientemente Jorge Moreno Berry, como sus ataques a Ramón Flores, alto directivo de ese partido y encargado de atender a la militancia del sur de Sonora.

A la vez que reconoció a Ana Gabriela Guevara como la única persona autorizada como vocera del PT en esta entidad, por ser ella la Comisionada Política Nacional en Sonora, calificó las declaraciones de Moreno Berry como un intento de «desinformar y entorpecer el trabaj serio y responsable que lleva a cabo la nueva dirección estatal del partido».

«Por lo anterior precisamos que Moreno Berry, no tiene facultades para realizar acciones o emitir declaraciones a nombre o en representación del Partido del Trabajo de Sonora, ello únicamente corresponde a Ana Gabriela Guevara», enfatiza el comunicado.

Y puntualiza:

«Reiteramos nuestro apoyo total y reconocimiento para Ana Gabriela Guevara y su equipo por el trabajo que llevan a cabo y estamos seguros que se responde a las necesidades de los y las sonorenses».

Firma el comunicado la Comisión Coordiandora Nacional del PT presidida por Alberto Anaya Gutiérrez.

Asi que mas claro ni el agua. Ha, será cierto que la Secretaria de Gobierno y mas en concreto su titular, Miguel Ernesto Pompa Corella, como parte de los apoyos a los partidos politicos, le entrega un millón de pesos mensuales al susodicho Moreno Berry.